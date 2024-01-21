上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海86歲退休 教授金老伯日前將自己名下唯一的房產過戶給孫子，沒想到竟被兒子和兒媳趕出家門。「房沒了，家沒了，親情都沒了……」，如今，已是「一無所有」的老夫婦只能蝸居在招待所裡，天天暗自垂淚。「我現在已經無家可歸，這個年都不知道該怎麽過。」

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「我真的悔不當初聽信他們的話，一時心軟簽字辦理了過戶手續，現在最對不起的就是我的老伴。」新民晚報報導，金老伯說起當年的事情，滿心後悔自責。

金老伯在高校辛苦工作了一輩子，在上世紀九十年代學校給他分配了一套位於浦東新區的房子，之後老倆口就一直居住在此。幾年前，金老伯因腦梗入院動了手術，身體狀況急轉直下。兒子兒媳則不停在耳旁吹風，勸說老人將名下的房產提早過戶給孫子，以免萬一有不測再辦理會比較麻煩。

儘管老伴在一旁提醒要小心風險，金老伯還是背著老伴簽了字。就這樣，通過一份房屋轉讓合同，金老伯將這套房子過戶給孫子，金額為105萬元人民幣(約14.7萬美元)。

「實際上他們一分錢也沒有出，約定產權歸孫子，使用權歸我們，我們可以一直在房子裡面住。」金老伯說，房產過戶後，因為金老伯手術後身體欠佳爬樓不便，於是將房屋出租，用租金 補貼另外租了一處一樓的房子住。

事情從去年開始出現了變化。「兒子突然跟我說，要把這套房子賣掉，說要用這筆錢去買別墅。」金老伯說，儘管老倆口苦苦向兒子懇求，但兒子無動於衷。且因老夫妻不肯交出房產證，孫子直接以遺失為由，重新去補辦了一張新的房產證。

金老伯說，因租客 與他相識多年，且看不慣兒子一家的霸道行徑，於是在年底租約到期時將房子交還給他們夫妻，老倆口趕緊搬了回去。而更過分的事情發生在老夫妻搬回去之後。「我們剛住了兩天過了個元旦，結果剛出門回來就發現，他們把門鎖換了，把我們兩個老人關在門外不讓進去。」兒子和兒媳居然拿著房產證站在屋門口，口口聲聲講：「你們的孫子說房子是他的，你們無權居住。」

聽聞此言，金老伯氣急交加癱倒在地，被送往醫院搶救。老伴報警，生平第一次到派出所呆了一夜，心酸淚流。次日一早身心俱疲的她再次來到家門口，想進屋休息一下時，依然遭到無情拒絕，門都沒有開。

被兒子一家「掃地出門」後，金老伯夫妻已經無家可歸無處可去。他們說，這段時間以來，他們一直在親戚家顛沛流離，但也不好長時間麻煩別人，最近找了家招待所暫住。

談及下一步的打算，金老伯是長吁短嘆：「我年紀大了，真不想和兒子對簿公堂，更不想和孫子鬧翻臉，但現在實在沒辦法，可能真要為了生存權尋求法律途徑解決問題了。」

對於金老伯的遭遇，上海善法律師事務所高級合夥人秦裕斌律師表示，近年來子輩或孫輩關於房產糾紛的案件呈多發趨勢。秦裕斌提醒，老年人在處理房產等重大財產問題時一定要謹慎，應該保持對財產的掌控，對於重大決策要慎重對待，不能過早割捨自己的財產權益。