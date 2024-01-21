我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華策會要求紐約州、市府 擴大亞裔社區投資

紐約市特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

中國新聞組／北京21日電
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海86歲退休教授金老伯日前將自己名下唯一的房產過戶給孫子，沒想到竟被兒子和兒媳趕出家門。「房沒了，家沒了，親情都沒了……」，如今，已是「一無所有」的老夫婦只能蝸居在招待所裡，天天暗自垂淚。「我現在已經無家可歸，這個年都不知道該怎麽過。」

來源：YouTube

「我真的悔不當初聽信他們的話，一時心軟簽字辦理了過戶手續，現在最對不起的就是我的老伴。」新民晚報報導，金老伯說起當年的事情，滿心後悔自責。

金老伯在高校辛苦工作了一輩子，在上世紀九十年代學校給他分配了一套位於浦東新區的房子，之後老倆口就一直居住在此。幾年前，金老伯因腦梗入院動了手術，身體狀況急轉直下。兒子兒媳則不停在耳旁吹風，勸說老人將名下的房產提早過戶給孫子，以免萬一有不測再辦理會比較麻煩。

儘管老伴在一旁提醒要小心風險，金老伯還是背著老伴簽了字。就這樣，通過一份房屋轉讓合同，金老伯將這套房子過戶給孫子，金額為105萬元人民幣(約14.7萬美元)。

「實際上他們一分錢也沒有出，約定產權歸孫子，使用權歸我們，我們可以一直在房子裡面住。」金老伯說，房產過戶後，因為金老伯手術後身體欠佳爬樓不便，於是將房屋出租，用租金補貼另外租了一處一樓的房子住。

事情從去年開始出現了變化。「兒子突然跟我說，要把這套房子賣掉，說要用這筆錢去買別墅。」金老伯說，儘管老倆口苦苦向兒子懇求，但兒子無動於衷。且因老夫妻不肯交出房產證，孫子直接以遺失為由，重新去補辦了一張新的房產證。

金老伯說，因租客與他相識多年，且看不慣兒子一家的霸道行徑，於是在年底租約到期時將房子交還給他們夫妻，老倆口趕緊搬了回去。而更過分的事情發生在老夫妻搬回去之後。「我們剛住了兩天過了個元旦，結果剛出門回來就發現，他們把門鎖換了，把我們兩個老人關在門外不讓進去。」兒子和兒媳居然拿著房產證站在屋門口，口口聲聲講：「你們的孫子說房子是他的，你們無權居住。」

聽聞此言，金老伯氣急交加癱倒在地，被送往醫院搶救。老伴報警，生平第一次到派出所呆了一夜，心酸淚流。次日一早身心俱疲的她再次來到家門口，想進屋休息一下時，依然遭到無情拒絕，門都沒有開。

被兒子一家「掃地出門」後，金老伯夫妻已經無家可歸無處可去。他們說，這段時間以來，他們一直在親戚家顛沛流離，但也不好長時間麻煩別人，最近找了家招待所暫住。

談及下一步的打算，金老伯是長吁短嘆：「我年紀大了，真不想和兒子對簿公堂，更不想和孫子鬧翻臉，但現在實在沒辦法，可能真要為了生存權尋求法律途徑解決問題了。」

對於金老伯的遭遇，上海善法律師事務所高級合夥人秦裕斌律師表示，近年來子輩或孫輩關於房產糾紛的案件呈多發趨勢。秦裕斌提醒，老年人在處理房產等重大財產問題時一定要謹慎，應該保持對財產的掌控，對於重大決策要慎重對待，不能過早割捨自己的財產權益。

租金 退休 租客

上一則

福建藝考狀元有顏又有才 網友：根本是「撕漫男」

下一則

香港馬拉松規模恢復至疫前水準 但1人身故 傷者眾

延伸閱讀

「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足

「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足
傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會

傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會
太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生

太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生
2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45

超人氣

更多 >
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作