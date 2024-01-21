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河南南陽學校火災／攝氏零下低溫 有小孩來不及穿衣逃出

中國新聞組／北京21日電
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災的宿舍。(新華社)
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災的宿舍。(新華社)

河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校宿舍火災造成13死1傷，宿舍學生及當地居民還原事發當時他們已就寢，「老師過來讓大家穿上衣服趕緊跑」，但仍有一些小學生在攝氏零下的低溫中，沒來得及穿上衣就逃出。「火勢很大，火光和濃煙離得很遠也能看見，還能聽到學生的呼救聲」，如今想來，小學生們的呼救聲聽來仍讓人心痛。

綜合報導，一名該校學生表示，事發時他已就寢，忽然老師過來，讓學生們穿上衣服趕緊跑。他穿著拖鞋下樓平安逃生，逃生時有聞到煙味。該學生的家長表示，著火的地方在孩子樓上，孩子下樓後，可能因為聞到煙味而出現了嘔吐。

獨樹鎮硯山鋪村英才學校附近一位店老闆表示，周邊很多居民是事發第二天才得知此事，也有居民看到學校有小孩沒穿衣服從學校逃出。目前學校裡已經沒有學生，學生家長也不得入內。現場有大量的警車，並拉起了警戒線，行人不許靠近。

事發地附近的一戶商家表示，英才學校距離自家店鋪不遠，著火時他曾趕去現場，「火勢很大，火光和濃煙離得很遠也能看見，還能聽到學生的呼救聲，消防車和救護車也都趕來了。」

另一名附近商戶表示，英才學校以小學和幼兒園為主，在當地屬水平比較高的學校，有學生家住在十多公里外，也會將孩子送到這裡就讀。學校寄宿的學生，一般每兩周家長們會把孩子接回家一次。「昨天是周五，校車把大部分孩子送回去了，還剩下十幾個孩子。很多家庭比較遠，或者父母在外打工，沒有人來接。本來再上幾天就要放寒假的，誰知道出了這麽大的事。」

一名該校學生家長表示，他的女兒在該校就讀，「剛剛和她通了電話，孩子還在感到害怕。」這名家長表示，他家距離學校有四、五公里，當時覺得學校管理得還行，伙食也不錯，就將孩子送到該校就讀。沒想到發生火災。

另一名家長表示，他正在外地出差，他的孩子在學校就讀，剛剛和孩子取得了聯繫，確認孩子平安。「現在平安的孩子都由家長接走帶回家了。我孩子說，本來沒出事的話，下周就該放假了。」

有家長說，「方城縣獨樹鎮英才學校」微信公眾號還顯示，該校多次發文提醒家長、學生警惕火災。如今看來顯得諷刺。

事發的河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山舖村英才學校。(新華社)
事發的河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山舖村英才學校。(新華社)

微信 河南 低溫

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