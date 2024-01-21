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疑電暖器惹禍 河南學校火災13小學生被燒死 宿舍上鎖逃不了?

中國新聞組／北京21日電
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災的宿舍。(新華社)
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災的宿舍。(新華社)

河南省方城縣獨樹鎮英才學校三樓男生宿舍昨天深夜發生火災，造成13名小學生遇難，一人受傷，震驚社會。外界質疑當地一度封鎖事故消息，家長詢問情況還被學校移出群聊。有報導稱，初步懷疑火災是電暖器使用不當導致火。不過該校畢業生透露，學生晚上睡覺，宿舍會被上鎖，懷疑因此讓學生逃離不及才致重大傷亡。官媒也提五大疑問，暗批宿舍上鎖。

來源：YouTube

綜合報導，19日深夜11時，方城縣119指揮中心接獲報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災，11時38分明火被撲滅，唯一傷者生命體徵穩定。當地成立事故處置指揮部，迅速展開事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。應急管理部派出工作組也連夜赴南陽指導事故救援處置。

河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災，造成13人遇難。(新華社)
河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火災，造成13人遇難。(新華社)

這是繼河南省商丘市柘城縣遠襄鎮一家寄宿武術館2021年6月25日發生火災，造成18死26人輕重傷之後，中國最嚴重的校園火災事故。

事發的英才學校宿舍3樓一些玻璃已經破碎，損壞的玻璃旁邊是該學校的標語「快快樂樂回家」。現場一名二年級學生家長表示，起火的是該校三樓男生寢室，住了14個9到10歲的3年級男生。硯山鋪村一對雙胞胎的家長昨晚接其中一個孩子回家洗澡，另一名孩子卻不幸離世。

財新報導稱，英才學校是一所私立寄宿制學校，大約有五、六百個學生，小學三年級以上學生可留校寄宿，學校目前還未放寒假。火災發生時間是周五夜晚，寄宿學生本應回家，但因校方兩周放一次假，這周剛好不放假，導致悲劇發生。

揚子晚報引述一名自稱是該學校畢業生透露，在學生晚上睡覺期間，宿舍是被鎖起來的。

災後現場照片顯示，英才學校三樓其中一間宿舍後窗被燒黑，窗戶裝有鐵柵欄。如果是宿舍門被鎖住，等於鎖死唯一的逃生通道。不過據媒體報導，這場火災初步懷疑是電暖器使用不當導致起火。

央廣網也提出五大疑問，反問：「15名學生一個寢室，是否存在安全出口不暢通的問題？」、「當晚11點前發生的火情，學校有沒有安全巡查制度？有沒有老師陪寢？」、「火災初期應急措施是否及時？」等。

發生火災的方城縣獨樹鎮硯山鋪村「英才學校」是私立學校，學校老闆名叫李繼忠，在鎮上還有另一所英才學校。官方介紹稱該校是一所高標準規範化寄宿制學校，連續多年被上級評為「社會力量辦學先進單位」等。事發學當地剛舉辦過消防教育。

不過有家長在網上指控，事發上午，有其他家長在學校的微信家長群詢問孩子情况，此後他所在的兩個家長群，一個被群主解散，一個被老師移出了群聊。事發之初，媒體也只有簡單報導，懷疑學校或官方一度隱瞞災情。

學校破碎的窗戶。(取材自央廣網)
學校破碎的窗戶。(取材自央廣網)

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