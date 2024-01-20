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廣東永奧爆雷 80家車店倒閉 銀行連夜拖車抵債

中國新聞組／北京20日電
車輛被銀行連夜拖走。（視頻截圖）
車輛被銀行連夜拖走。（視頻截圖）

網傳汽車經銷商廣東永奧「爆雷」，瀕臨破產、旗下80多家汽車品牌門店突發停業，一夜之間，展廳、庫房都已空空蕩蕩，不僅員工多月沒領到工資，眾多車主也因公司將車輛抵押給銀行無法提車，崩潰喊「就差提車了，車卻被銀行連夜拖走」。當地政府正聯合市場監管、警方等多部門介入，街頭成立調查組，已採取資產保全等措施。

綜合媒體報導，日前，廣東永奧被曝出旗下多家4S店倒閉。多位網友的信息、圖片顯示，東莞多家廣東永奧門店已暫停營業。有工作人員稱「廣東永奧集團80多家汽車品牌門店突發狀況，有破產清算風險，現南城店有28台未交車，35台未購買購置稅等待上牌」。

企查查顯示，廣東永奧在深圳、東莞、珠海、襄陽、濟寧等地共擁有40多家4S汽車專營店，經營汽車品牌包括上汽大眾、北京現代、東風本田、長安福特等。

東莞市市場監督管理局寮步分局工作人員表示，「（廣東永奧倒閉）這個事肯定是有的，我們接到了部分消費者投訴」。塘廈分局也回應，「近兩天，陸續收到多位消費者無法提車等相關投訴，分局也已受理消費者投訴」。

隨著消息滿天飛，愈來愈多消費者曝光自身遭遇。有網友表示，「被永奧拖欠四個月工資的路過」，也有消費者求助，「我提車了，沒上牌，塘廈永軒的，怎麽辦？」

網上視頻爆料，17日晚間，有多輛拖車出現在東莞寮步汽車城門口，將廣東永奧4S店的商品車拖走進行財產保全。也有消費者稱，「我在南城埃安（店）交了首付，都弄好了，昨天要提車的，（店裡的）車前晚被銀行（全）拖完了」。

廣東永奧「爆雷」或早有跡象。早在2023年4月就存在拖欠員工工資等情況。有員工投訴稱，當時東莞地區30餘家4S店未發放2023年1月工資。

一名廣東永奧維修客服表示，他還在工作，不過也一直在討薪，公司已拖欠他半年工資，「網錄視頻所說永奧倒閉80家門店基本是真的，現在店裡的新車都沒有了」。

據報導，東莞市南城街道、寮步鎮已組成調查組，依法採取資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。據悉，針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐永奧公司，登記人員信息，搜查相關證據；針對車輛交付困難，政府調查組已就該公司旗下4S店車輛交付情況進行調查登記，依法優先保障已全款購車車主的合法權益。

網傳永奧旗下門店倒閉。（取材自每日經濟新聞）
網傳永奧旗下門店倒閉。（取材自每日經濟新聞）
有多輛拖車出現在東莞寮步汽車城門口。（取材自每日經濟新聞）
有多輛拖車出現在東莞寮步汽車城門口。（取材自每日經濟新聞）

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