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深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

中國新聞組／北京20日電
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳微信群組近日廣傳一組照片，一名男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，還在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。隨後當事人妻的容貌也被網民查出，不少網民看到人妻的照片後，紛紛歪樓，讚嘆這位人妻的高顏值和傲人的上圍，直呼「不怪小王」「如果是我，也想和她出軌」。

綜合香港01、天天要聞報導，廣東深信服科技股份有限公司一名27歲陳姓男員工，疑介入他人婚姻當「小王」，被人夫「拉紅布條」點名控訴「勾引我老婆」，引來網路熱議。

據悉，陳姓男員工遭人夫公審後不久，當天下午便緊急請半天假，在事情爆發後離開了公司，他並也在社群平台寫道：「今天下午（1/15）請假半天，優先工作台找it，如有急事請電聯。」不過，有自稱深信服公司員工表示，陳姓男員工已經離職，但不清楚是被解僱還是自行辭職。也有報導稱陳事後遭到公司開除。

當事人妻的容貌被網民查出，不少網民讚嘆她的高顏值。（取材自微博）
當事人妻的容貌被網民查出，不少網民讚嘆她的高顏值。（取材自微博）

當事人妻的照片也因此曝光，網友們被她的火辣身材所吸引，讚嘆這位人妻的顏值真的太高，表示換作自己也可能禁不住「誘惑」，紛紛留言「本來想大聲斥責的」「如果是我，也想和她出軌」「這事不怪小王」。

據了解，陳姓男子任職的深信服在深圳小有名氣。該企業官網顯示，深信服於2000年12月25日成立，是一家專注於企業級安全、雲計算及IT基礎設施的產品和服務供應商，在全球設有50餘個分支機構。2019年，深信服曾入選「2019福布斯中國最具創新力企業榜」。

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