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華中農大11碩博生 聯名舉報教授學術造假

中國新聞組／北京19日電
舉報信。（取材自上游新聞）
舉報信。（取材自上游新聞）

華中農業大學11名研究生16日聯名實名舉報該校黃姓教授涉及學術造假，125頁的舉報書中詳列對黃姓教授篡改實驗數據、論文抄襲、操縱同行評審、剋扣學生勞務費等指控。由於實名舉報學生人數超過黃姓教授課題組總人數一半，引發關注並衝上熱搜；黃姓教授則稱學生舉報不實。不過該校初步調查後，認定黃姓教授存在學術不端行為，已將其停職。

來源：YouTube

綜合媒體報導，舉報信署名作者是黃教授課題組碩士、博士研究生集體，並在文末寫上了11位學生的姓名。舉報人稱，「在虛假數據和成果的掩護下，黃教授和相關受益人不僅沒有受到任何懲戒，還獲得了大量的科研經費和項目資助，同時也獲得了學術聲譽和地位」。舉報書列出事項，例如一篇關於老鼠的論文，黃教授用了一張圖片，他又把這張圖片用在豬隻論文上。

一名舉報者稱，自己今年博四，直到碩博階段，才深刻認識到了什麽叫「選擇比努力更重要」。他稱無法忍受為了畢業而肆意編造數據，「當我做出了這個決定之時，6月畢業對我而言已遙不可及。但總有人要做一些看起來很蠢但是正確的事情吧」。

另一名舉報者表示，自己歷經艱辛考取入學，沒想到黃教授帶著那些「SCI寫手」，從未見他們進過實驗室，卻能輕鬆發表文章，「明明我想要用專業知識為國家的農業發展貢獻力量，但我來到的是一個連許多基礎實驗都無法完成的地方」。

對於指控，黃教授回擊，稱「學生舉報不實」，他說認真看了125頁舉報材料，寫好了回覆材料並列舉證據，準備交給學校，「有個學生帶頭，他威脅別人，一起舉報，一起簽字了」。

舉報學生代表陳飛（化名）表示，舉報信屬實，有些能拿出書證，拿不出書證的也有人證。黃教授「威脅」一說，純屬瞎說。

陳飛表示，他們決定公開舉報，又要開始選導師了，想讓同學看到他們的經歷。此外，賭上自己的學業和前程公開舉報，是希望讓輿論關注此事，得到一個公平的結果。

華中農業大學微博表示，針對黃教授學術不端等問題的舉報信息，學校學術道德委員會已開展調查，發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定存在學術不端行為。學校決定即日起停止黃某某校內所有職務和工作。

涉事教授。（取材自上游新聞）
涉事教授。（取材自上游新聞）

微博

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