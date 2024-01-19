浙女大生被抽凳子摔骨折…師息事寧人 她要維權被父母斷絕關係

女大生被診斷為肋骨骨折。（取材自中新周刊）

近日，浙江農林大學一名男大生抽走女同學板凳致其骨折，女同學在網上發聲，「堅持維權立案」，被自己父親責怪，「想敲詐男同學」，女同學外婆也說，「為何人家抽走你的凳子而不是別人的？」氣得她表示，「為何有人為犯罪者開脫法反而責備被害者」。最終，兩造和解，男大生賠償，女學生則被父母斷絕關係。

綜合媒體報導，2023年底，男大生「開玩笑」抽走了女學生的凳子，致其坐空摔倒受傷，肋骨骨折，並被診斷為創傷後應激障礙。事發後學校、涉事同學及家屬的處理態度讓其不滿。今年1月14日，雙方已在派出所達成和解，男大生賠償7萬元（人民幣，下同），當天賠償款已到位。

診斷證明書顯示，女同學左側8-9肋骨骨折。外院胸部CT診斷結果還顯示，她有胸痛、胸壁軟組織損傷等情況。

女同學在網上表示，事發當天晚上，班主任和同學叫救護車把她送到醫院。但涉事男生卻以「沒錢」為由拒絕支付相關費用。學校老師的處理方式也讓她不滿，兩位男老師都覺得這是個小傷沒必要報警。派出所告知她該情況不屬於（刑事）案件，可以選擇賠償處理。女生日前已自行辦理退學手續。

她說，事發後學校一直打電話給她和家長，要求她刪帖，導致家裡和她也發生了矛盾，目前不再理會她。目前，身體上還沒有完全恢復，需要坐著和躺著，不好走動，睡覺也不能翻身。她說，「我的訴求只是想以後遇到同樣事情的同學不會也遭受和我一樣的待遇」。