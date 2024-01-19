2周抽脂3次 中女赴韓整形慘死 網罵無良醫「頻率異常」

韓媒報導中國女子到首爾接受抽脂手術，意外引發敗血症死亡。(取材自封面新聞)

一名20多歲中國女子日前赴南韓 首爾整形醫院接受抽脂手術，沒想到引發敗血症死亡，目前南韓警方已介入調查。

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封面新聞引述南韓YTN電視台報導，首爾江南警察廳表示，中國女子去年11月入境南韓，在江南某整形醫院兩周內接受三次抽脂手術，幾天後出現劇烈疼痛，緊急送往醫院發現術後傷口感染，導致肌肉腐爛的壞死性筋膜炎惡化為敗血症。該女子於本月10日不幸身亡。

事發後，家屬質疑整形醫院有業務過失致死之嫌，向警方投訴整形整所的主任，指控其業務過失致死和違反醫療法。

大量網友注意到該女子異乎尋常的抽脂頻率，紛紛揣測是造成悲劇的直接因素，「醫生居然同意2周抽3次，為了掙錢簡直不要醫德了」、「我曾抽過一次脂，疼了很久，她怎麽能忍受這麽高頻次？」

報導指出，南韓一名華人 地陪尹小姐曾陪不少中國求美者前往整形醫院，她說整容客戶普遍有「時間緊急」問題，因為是外國人，在南韓停留的時間有限，因而可能在短時間內頻繁抽脂「南韓當地人就不會這樣做，因為太危險了」。

尹小姐觀察到部分中國女孩沒有規畫好假期，只申請一個多月的旅遊簽證 ，卻做大型手術，而忽略給自己預留術後恢復期，「如果遇上無良醫生，極易造成悲劇。」

尹小姐認為中韓兩國在整形術後護理也有一定觀念差異，「比如在中國割個雙眼皮，醫生會提醒忌口、不能劇烈運動、不要見陽光等各種注意事項，但在南韓，這種項目很平常，顧客當天就能出院，吃飯運動或者日常生活化妝都不管」。