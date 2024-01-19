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最貴經濟學家任澤平 帶貨生髮水涉虛假廣告

中國新聞組╱北京19日電
任澤平帶貨生髮水，曾曬使用前後對照圖，生產公司近日因虛假宣傳被處罰。(取材自微博)
任澤平帶貨生髮水，曾曬使用前後對照圖，生產公司近日因虛假宣傳被處罰。(取材自微博)

才剛批評「拼多多」假貨橫行，網紅經濟學家任澤平自己也因涉嫌虛假宣傳翻車了。據報導，任澤平入股並代言的「仁生澤髮」生髮水，被北京市場監督管理局認定功能虛假，且有引人誤解的商業宣傳行為，生產的北京福納康生物技術公司因而挨罰8萬元(人民幣，下同，約1.1萬美元)。不少網民大酸「難怪專家說的經濟和股市復甦一直沒準過」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，任澤平去年5月在社交媒體上，發布一篇名為《仁生澤髮，專注頭皮健康管理，從修復毛囊開始，幫助一千萬人解決頭皮困擾》文章，並曬出使用前後對比照，聲稱親身試用，頭髮變成「多、黑、粗」，效果非常好。

接著任澤平賣力吆喝帶貨，希望觀眾以998元優惠價下單「仁生澤髮」的三件套，並宣傳該產品的核心成分為富勒烯。然而有媒體就發現，任澤平可能是「仁生澤髮」背後老闆之一。

任澤平曾提及「仁生澤髮」的功效受到中科院化學所科學家王春儒的認證，任澤平在介紹產品時，王春儒還在現場分享了「富勒烯納米材料促進毛髮再生及早生白發轉黑的應用研究」。

報導指出，任澤平擁有北京福納康4.5%股權；蘇州仁生澤髮生物科技公司股東包括任澤平、王春儒、北京福納康，換句話說，王春儒也是「仁生澤髮」的老闆之一。北京福納康公司官網還顯示，公司主席、創始人、首席科學家也是王春儒。

近日，北京市監局披露，任澤平「帶貨」的富勒烯洗髮護髮產品備案公司，被認定商品功能作虛弄假，有引人誤解的商業宣傳行為，因此開罰。

報導稱，任澤平曾在國務院發展研究中心任職，2017年底被許家印聘請為恒大集團首席經濟學家（副總裁級），一度被視為恒大國師，年薪1500萬元，漲薪200多倍，被稱為「最貴經濟學家」；2021年3月，恒大債務危機初現，任澤平離職；2年後，任澤平開始賣生髮產品。

然而即便是這次被罰，也沒有削減任澤平對於生髮產品的熱情，其公眾號「任澤宏觀」依然在每天發布廣告拓客。

任澤平帶貨的生髮水，生產公司因虛假宣傳被處罰。(取材自每日經濟新聞)
任澤平帶貨的生髮水，生產公司因虛假宣傳被處罰。(取材自每日經濟新聞)

恒大集團 國務院 拼多多

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