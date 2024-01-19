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籌錢還債… 碧桂園擬退出澳洲市場 出清雪梨土地

記者謝守真／綜合報導
中國房地產巨頭碧桂園目前正在陸續出售海外資產，期盼能藉此救活資產而解除危機。（路透）
中國房地產巨頭碧桂園目前正在陸續出售海外資產，期盼能藉此救活資產而解除危機。（路透）

深陷債務危機的中國房地產巨頭碧桂園目前正在陸續出售海外的資產，期盼能藉此救活資產而解除危機。港媒報導，碧桂園澳洲子公司Risland Australia已就出售雪梨剩餘所持地塊達成協議。

有澳洲地產業內人士評論稱，碧桂園此舉顯示該公司將加入其它尋求減持澳洲業務的中國大型房地產開發商的行列，或將全面退出澳洲市場。

據南華早報報導，碧桂園正持續尋求出售澳洲墨爾本、雪梨等海外項目，藉以籌措資金兌付債務。

報導指出，中資背景的私人開發商Avantaus此前曾提出方案，擬以約2.4億澳元購買位於雪梨西南部Wilton Greens住宅區的剩餘土地。

報導稱，該開發商證實已達成協議，脫離其在Wilton Greens開發項目的部分權益，並表示將繼續開發此前已在出售的第一期項目。

該折價出售的土地位於墨爾本市中心西南方約38公里，Risland原計劃開發4,500至5,000套住宅、四所學校和一零售購物中心，然而此項地產開發案中，Risland目前僅完成約三分之一。

碧桂園公告其債務重組的最新進展顯示，正積極與各方共同制訂境外債務重整方案，其澳洲行政總裁Guotao Hu曾表示，出售餘下部分土地是集團計畫之中。

碧桂園目前境外債共15檔，合計99.127億美元，其中7檔54.39億美元票據處於違約狀態。本月27日將有一筆10億美元、票息8％的美元債「JJUB.SG」到期付息。

澳洲 碧桂園 房地產

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