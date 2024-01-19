黑幕？體彩開出5個5 竟5966注中一等獎 網譏：發年終

大陸網友紛紛質疑，體彩排列3的開獎號碼為豹子號碼「555」，排列5的開獎號碼為「55555」，實在太過巧合。（取材自微博）

中國體彩最新開獎結果17日出爐，其中排列3和排列5均出現罕見的「連五」組合，獎池被清零，引發中國網民及彩迷質疑其中有黑幕。中國體彩客服表示，這是今年排列5獎池繼7日後再次被清空，而排列3上一次出現三個數字相同號碼的「豹子號」也發生在同一日，中獎號碼為「888」。客服稱，開獎號碼是隨機產生，都是符合規定的，不存在內幕或者故障。

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據南方都市報報導，17日公布的第24017期排列5開獎號碼為「55555」，全國銷售金額為2305萬6924元（約322萬7131美元），一等獎中獎注數為5966注，應派獎金合計5億0134萬6844元（約萬7017萬9644美元）。且該期排列5遊戲觸發最大返獎總額風險控制，依風險控制辦法，單注中獎獎金調整為84034元。排列5的一等獎還出現了井噴，獎池再次被清零，該期開獎公告稱，「0.00元獎金滾入下期獎池」，意味著獎池被清空。

對於這一結果，有網民質疑，排列3和排列5都開出「連五」組合，未免太巧，「現在連裝都不想裝了？」；而獎池被清零，也有網民譏諷：「彩票機構要發年終獎了。」

對於網上的質疑聲音，中國體彩客服回應稱：「不存在任何內幕，所有號碼都是隨機產生的，都是公平公正透明的。」

中國經濟近年放緩，包括年輕人在內的愈來愈多人把發財希望寄託在彩票上。財政部 數據顯示，去年1月至8月，全國共銷售彩票3757.61億元（人民幣，下同），同比增長51.6%。其中，福利 彩票同比增長26.4%，體育彩票同比增長68.5%。不過中國彩票自發行以來，就屢次傳出作弊、黑幕等負面消息。

根據中國體彩網，排列5的玩法為購買者從00000到99999的數字中選取1個5位數為投注號碼進行投注。

據報導，7日公布的第24007期排列5開獎號碼為「88898」，全國銷售金額為21868238元，一等獎中獎注數為998注，單注獎金為100000元，應派獎金合計99800000元。該期開獎公告也顯示，「0.00元獎金滾入下期獎池」。「中獎的人數比較多，猜中了肯定都要給獎金的。」中國體彩客服表示。

中國體彩客服表示，經其查詢最近37頁中獎紀錄，由於排列5的基數較多，均未找到「豹子號」。而排列3的中獎「豹子號」，在17日公布的「555」之前，上一次是7日公布的「888」。