我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

黑幕？體彩開出5個5 竟5966注中一等獎 網譏：發年終

中國新聞組／北京19日電
大陸網友紛紛質疑，體彩排列3的開獎號碼為豹子號碼「555」，排列5的開獎號碼為「55555」，實在太過巧合。（取材自微博）
大陸網友紛紛質疑，體彩排列3的開獎號碼為豹子號碼「555」，排列5的開獎號碼為「55555」，實在太過巧合。（取材自微博）

中國體彩最新開獎結果17日出爐，其中排列3和排列5均出現罕見的「連五」組合，獎池被清零，引發中國網民及彩迷質疑其中有黑幕。中國體彩客服表示，這是今年排列5獎池繼7日後再次被清空，而排列3上一次出現三個數字相同號碼的「豹子號」也發生在同一日，中獎號碼為「888」。客服稱，開獎號碼是隨機產生，都是符合規定的，不存在內幕或者故障。

影音來源：YouTube

據南方都市報報導，17日公布的第24017期排列5開獎號碼為「55555」，全國銷售金額為2305萬6924元（約322萬7131美元），一等獎中獎注數為5966注，應派獎金合計5億0134萬6844元（約萬7017萬9644美元）。且該期排列5遊戲觸發最大返獎總額風險控制，依風險控制辦法，單注中獎獎金調整為84034元。排列5的一等獎還出現了井噴，獎池再次被清零，該期開獎公告稱，「0.00元獎金滾入下期獎池」，意味著獎池被清空。

對於這一結果，有網民質疑，排列3和排列5都開出「連五」組合，未免太巧，「現在連裝都不想裝了？」；而獎池被清零，也有網民譏諷：「彩票機構要發年終獎了。」

對於網上的質疑聲音，中國體彩客服回應稱：「不存在任何內幕，所有號碼都是隨機產生的，都是公平公正透明的。」

中國經濟近年放緩，包括年輕人在內的愈來愈多人把發財希望寄託在彩票上。財政部數據顯示，去年1月至8月，全國共銷售彩票3757.61億元（人民幣，下同），同比增長51.6%。其中，福利彩票同比增長26.4%，體育彩票同比增長68.5%。不過中國彩票自發行以來，就屢次傳出作弊、黑幕等負面消息。

根據中國體彩網，排列5的玩法為購買者從00000到99999的數字中選取1個5位數為投注號碼進行投注。

據報導，7日公布的第24007期排列5開獎號碼為「88898」，全國銷售金額為21868238元，一等獎中獎注數為998注，單注獎金為100000元，應派獎金合計99800000元。該期開獎公告也顯示，「0.00元獎金滾入下期獎池」。「中獎的人數比較多，猜中了肯定都要給獎金的。」中國體彩客服表示。

中國體彩客服表示，經其查詢最近37頁中獎紀錄，由於排列5的基數較多，均未找到「豹子號」。而排列3的中獎「豹子號」，在17日公布的「555」之前，上一次是7日公布的「888」。

財政部 福利

上一則

探尋外星生命 天舟七號快遞「厭氧古菌」上太空

下一則

CPJ調查：中國2023年監禁44個記者 高居全球之冠

延伸閱讀

有黑幕？中國體彩開出「55555」 獎金清零

有黑幕？中國體彩開出「55555」 獎金清零
新聞眼／高端疫苗價格如何得出？依舊是謎

新聞眼／高端疫苗價格如何得出？依舊是謎
勁球8.4億頭彩 密西根1人獨中 若一次領 可拿4億2520萬元現金

勁球8.4億頭彩 密西根1人獨中 若一次領 可拿4億2520萬元現金
勁球頭彩累積7.6億元 8州免繳州稅 中獎者可多得8000多萬元

勁球頭彩累積7.6億元 8州免繳州稅 中獎者可多得8000多萬元

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血