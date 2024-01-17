山東青島國企女當小三 恐嚇想舉報網友 「動用關係收拾你」

女子威脅網友的截圖。(取材自封面新聞)

幾張社群帳號截圖16日在網路上熱傳。截圖顯示，一名女子自稱山東青島某國企員工，曬工資炫富、秀恩愛的同時，宣稱等男友的女朋友去引產完，「我們打算旅遊結婚了」；有網友提出疑問，表示要向青島國資委員會舉報。該女子則兩次威脅「你試試看」，並表示要動用關係收拾網友。

封面新聞報導，據截圖顯示，該女子的帳號備註為國企員工李某某，共發布過三個動態，內容主要是與男友關某相關。帳號背景是她與一名男性的親密合影，帳號名稱則是「關某的小妲己」，並備註為「小號」。

該帳號引起網友關注，是因為該帳號在一條問答下的回覆。這個帳號與網友互動時，稱在青島國企工作，月薪2.5萬元人民幣(約3482美元)，「男朋友超級愛我，等他女朋友去引產完，我們打算旅遊結婚了。」

不少網友表示，對回覆的後半句沒看懂，但去她主頁查看後質疑該女子是「小三」，在唆使出軌的男友帶其女朋友做人流。

網友曬出該帳號動態資訊顯示，10日該帳號稱「熱烈慶祝我對象女朋友完全消失！」15日稱，「家裡有在政府工作的人是什麼感覺？男友家裡有人在，第一個感覺是辦事方便，再難的事一句話就解救了，家裡從不缺東西。期待明年結婚。」

有網友在回覆中提出疑問，表示要根據帳號資訊向青島國資委、紀委舉報。該女子則回覆，「您儘管試試，找不到你是誰，算我輸」、「你試試呢，看你先成功，還是男友爸爸先收拾你」。

據報導，16日在小紅書 平台搜索，並未搜到該帳號信息，但搜到另一同名帳號，頭像照片為此前帳號中的女子頭像，僅在16日發布一條動態：「有什麼辦法讓她和她的孩子消失！許個春節願望，希望明年能擺脫她」。

有網友在該動態下留言質疑，「你這樣是在傷害另一個女生吧」。該女子回覆，「她當時知道我們談了，還不肯分手。我們也說了，他倆談了五年會給補償的，只要她去引產，但是她偷偷躲起來了」、「我倆談了半年的時候，他和他對象提的分手，但是沒想到她懷孕了」。

該帳號的備註為「喜歡你看不慣我又幹不掉我的樣子。備婚中～」半小時後，再次搜尋該帳號，已搜不到任何資訊。