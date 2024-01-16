新疆警刑求嫌犯致死？ 財新報導遭全網封殺

孫任澤的母親任亭亭帶著媳婦、孫女在街上焚燒紙錢，告慰兒子的在天之靈。（取材自財新網）

中國媒體財新網日前披露新疆 警方涉嫌酷刑逼供一名嫌犯致死，死者孫任澤的父親是一名資深警察，報導發出不久後就被刪除，文章現已被全網封殺，「孫任澤」也成敏感詞，引發熱議。

自由亞洲電台報導，「財新」14日發表一則「孫任澤之死」的長篇報導，披露新疆伊犁警方刑訊逼供致嫌犯死亡。報導指出，家住新疆年逾五旬的任亭亭，其丈夫是當地一名資深警察，後因公殉職；獨子孫任澤於2018年3月27日因涉嫌尋償滋事而被刑事拘留。

孫任澤被關在伊犁州霍城縣看守所期間，遭警方刑求，背凳、捆綁、抹芥末、膠帶拔腿毛、老式電話電擊、生殖器吊重物、毛巾敷臉澆水等。同年9月27日凌晨，孫任澤在霍城縣看守所接受警務人員長達7個多小時的審訊後昏迷，11月9日不治身亡，時年不滿31歲。

報導中詳述孫任澤在死亡前七個小時內遭到的各種酷刑，警方則辯稱，孫任澤因審訊中要求喝水被嗆導致昏迷，審訊人員無責任。但任亭亭見到兒子重傷昏迷，不滿審訊結果。五年後，任亭亭頂著壓力四處奔走，揭開真相。2023年11月6日，吳學民、劉獻永等8名警察被伊犁州奎屯市法院以故意傷害罪，一審判處3至13年有期徒刑。

財新網於去年12月25日刊登一篇題為「重溫實事求是思想路線」的社論，結果文章也被刪除；12月31日，該媒體又刊登一篇「2023終有別」的文章，將國務院 前總理李克強 的圖片排在了第一位，隨後該文再次被刪除。