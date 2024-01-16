我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

新疆警刑求嫌犯致死？ 財新報導遭全網封殺

中國新聞組／北京16日電
孫任澤的母親任亭亭帶著媳婦、孫女在街上焚燒紙錢，告慰兒子的在天之靈。（取材自財新網）
孫任澤的母親任亭亭帶著媳婦、孫女在街上焚燒紙錢，告慰兒子的在天之靈。（取材自財新網）

中國媒體財新網日前披露新疆警方涉嫌酷刑逼供一名嫌犯致死，死者孫任澤的父親是一名資深警察，報導發出不久後就被刪除，文章現已被全網封殺，「孫任澤」也成敏感詞，引發熱議。

自由亞洲電台報導，「財新」14日發表一則「孫任澤之死」的長篇報導，披露新疆伊犁警方刑訊逼供致嫌犯死亡。報導指出，家住新疆年逾五旬的任亭亭，其丈夫是當地一名資深警察，後因公殉職；獨子孫任澤於2018年3月27日因涉嫌尋償滋事而被刑事拘留。

孫任澤被關在伊犁州霍城縣看守所期間，遭警方刑求，背凳、捆綁、抹芥末、膠帶拔腿毛、老式電話電擊、生殖器吊重物、毛巾敷臉澆水等。同年9月27日凌晨，孫任澤在霍城縣看守所接受警務人員長達7個多小時的審訊後昏迷，11月9日不治身亡，時年不滿31歲。

報導中詳述孫任澤在死亡前七個小時內遭到的各種酷刑，警方則辯稱，孫任澤因審訊中要求喝水被嗆導致昏迷，審訊人員無責任。但任亭亭見到兒子重傷昏迷，不滿審訊結果。五年後，任亭亭頂著壓力四處奔走，揭開真相。2023年11月6日，吳學民、劉獻永等8名警察被伊犁州奎屯市法院以故意傷害罪，一審判處3至13年有期徒刑。

財新網於去年12月25日刊登一篇題為「重溫實事求是思想路線」的社論，結果文章也被刪除；12月31日，該媒體又刊登一篇「2023終有別」的文章，將國務院前總理李克強的圖片排在了第一位，隨後該文再次被刪除。

財新發表有關嫌疑人孫任澤之死，以及涉案警察8人被法院以刑訊逼供、故意傷害罪判刑等...
財新發表有關嫌疑人孫任澤之死，以及涉案警察8人被法院以刑訊逼供、故意傷害罪判刑等情況的報道。（取材自財新網）
財新網有關《嫌疑人孫任澤之死》的特稿被刪除。（微博截圖）
財新網有關《嫌疑人孫任澤之死》的特稿被刪除。（微博截圖）

新疆 國務院 李克強

上一則

從不欠員工錢、有加班費、1天給4餐…中國前女首富一席話被讚翻

下一則

生前拍200多支科普影片 中國46歲網紅醫猝逝

延伸閱讀

感謝浙江長期支援 新疆小學生回送200肥羊

感謝浙江長期支援 新疆小學生回送200肥羊
習近平撰文：壯大台灣「愛國力量」 推進統一

習近平撰文：壯大台灣「愛國力量」 推進統一
「背景太假哥」當官了 獲有新身分的他說這個目標沒變過

「背景太假哥」當官了 獲有新身分的他說這個目標沒變過
蘇貞昌：看到香港和新疆 還要相信習近平？

蘇貞昌：看到香港和新疆 還要相信習近平？

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
從河溝淤泥中找到的翡翠戒指。（取材自極目新聞）

天價「帝王綠翡翠」掉進水溝 廣東珠寶店撈3天3夜找到了

2024-01-08 20:46
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙