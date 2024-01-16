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甘肅舉債蓋「有軌電車」 虧空逾3000萬遭通報

中國新聞組／北京16日電
圖為甘肅天水的首輛電車。（資料圖，取材自長和環球網）
圖為甘肅天水的首輛電車。（資料圖，取材自長和環球網）

地方盲目舉債搞建設又新增一個典型案例。甘肅省天水市透過舉債上馬「電車」計畫，第一期工程收入遠低於成本，二期工程因資金問題一度停工，造成巨大資金浪費，虧空超過人民幣3000萬元(約422萬美元)，被官方通報。

第一財經報導，中央相關部門15日公開通報3起整治形式主義為基層減負典型問題，其中之一便是甘肅省天水市「有軌電車」計畫。

根據通報，2018年以來，天水市透過PPP（政府和社會資本合作）模式，規劃投融資90億元建設「有軌電車」第一期和第二期工程。2020年5月1日，第一期工程完成並正式運作。同年11月，第二期工程正式動工，並同步實施羲皇大道提升改造工程，計畫3年完工。

目前，由於資金投入不到位，第二期工程實際進度僅過半，「有軌電車」這項「民心」工程成了建也沒錢建、拆也不能拆的「鬧心」工程。第一期工程營運以來，年運載乘客僅約80萬人次，收入160萬元，年營運成本約4000萬元，營運虧空3840萬元，主要來自財政補貼及營運主體自籌。

天水為地級市，現轄秦州、麥積兩區、五縣及國家級天水經濟技術開發區，總面積1.43萬平方公里，戶籍人口372萬。2022年地區生產總值約814億元，地方一般公共預算收入約45億元。

根據天水市政府公開消息，天水市建設有軌電車，目的是為解決天水東西交通的「瓶頸」制約、緩解城市交通擁堵，提高城市品位等。

2020年5月，天水有軌電車（第一期）計畫正式開通運營，時速達25公里，票價2元，是中國西北地區首條開通的電車線。

交通部公車優先專家庫專家蔡少渠表示，天水有軌電車（第一期）運作不到13公里，目前還不成網絡，而且並不全在市中心，時速20多公里還沒公車快，因此坐有軌電車的人並不多。但是有軌電車營運成本高，每公里營運成本一般在200萬元到300萬元，因此就出現了營運成本遠高於收入的情況。

此外，從去年下半年開始，有當地民眾投訴天水市電車二期工程停工，導致當地交通壅塞。公司方回覆稱，該專案受資本金影響，導致專案融資資金無法到位，目前大部分工點暫時停工。

甘肅 融資 預算

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