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生病子女不聞問 婦心寒修遺囑 3房捐寵物醫院

中國新聞組／北京15日電
生病後子女不聞不問，老人怒修改遺囑，圖為中華遺囑庫遺囑證。（取材自上觀新聞）
生病後子女不聞不問，老人怒修改遺囑，圖為中華遺囑庫遺囑證。（取材自上觀新聞）

中華遺囑庫日前發布2023年十大經典案例，有多起都涉及老人對家庭遺產的分配方式，其中一例為，老人生病後子女卻不聞不問，她怒而修改遺囑，將三套房捐給寵物醫院。

上觀新聞報導，劉阿姨（化名）的三名子女都已成家且事業有成，她遺囑原本將名下三套房產分別留給三名子女，但在她生病治療過程中，子女們一次都沒去探望，後續的生活中也沒有盡到贍養的義務，劉阿姨只有寵物陪伴左右；於是，劉阿姨修改遺囑，將名下全部房產捐贈寵物醫院，希望寵物醫院能在她百年之後，照顧好她的寵物。

報導指出，60多歲的陳叔叔和劉阿姨唯一的女兒因病早逝，留下年幼的外孫，由女婿照顧。現在女婿即將再婚，陳叔叔和劉阿姨擔心女婿再婚，他們百年之後，外孫年幼無法合理的管理遺產，更擔心女婿以監護人的身分，分割本該屬於外孫的遺產；陳叔叔和劉阿姨便訂立遺囑，指定侄子侄女為遺產管理人，幫助外孫管理遺產。

據報導，吳女是單親家庭的孩子，從小和母親一起生活。吳女正在讀博，靠著自己的努力購買了一套房產，吳女的母親已經再婚，繼父也有一個孩子，她暫時還沒有結婚的打算；根據中華遺囑庫專家的建議，吳女決定將房產優先繼承權留給母親，並保留繼父的居住權；如果母親先於自己離世或者與自己同時離世，遺產將捐贈給韓紅慈善基金會。

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