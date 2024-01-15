曾在緬歷劫？ 反詐網紅涉詐被捕 網驚：沒想到他就是頭目

「反詐網紅」幸衛林疑似涉嫌集資詐騙，被貴陽警方拘捕。 （取材自都市快報橙柿互動）

「反詐網紅」幸衛林疑似涉嫌集資詐騙被貴陽警方抓獲，粉絲震驚「沒想到他自己就是個頭目」；幸衛林是在2023年初進入公眾視線的，他當時曾自稱「被一瓶水迷暈送入緬甸 」，並以此經歷宣傳「反電信詐騙」，但他的自述多次被人質疑「編故事」。

上觀新聞報導，據幸衛林自述，事發前，他是貴州一家旅遊公司的創辦人，全國擁有上百家門市，身家超千萬。2023年初，幸衛林在個人社交平台發影片稱，2022年坐高鐵途中認識一名在泰國 做旅遊的老闆，喝了對方遞過來的一瓶水後陷入昏迷，醒來後發現被困在緬北詐騙窩點；遭受非人折磨、多次被轉賣，幾經輾轉終於回國，暴瘦40多公斤。

據報導，此後，幸衛林接受多家媒體採訪，多次登上熱搜，並吸引了大量粉絲，成為「反電詐網紅」。不僅在不同平台開通帳號，甚至在同一平台開設多個帳號，內容除宣傳「反電詐」外，還有大量他名下公司的旅遊產品宣傳。

有網友表示，他在幸衛林直播間刷到他推廣的線上旅遊推薦官項目，說是只要幫他們發視頻並有網友評論，每條可以拿到20元（人民幣，下同，約2.8美元）。但在繳了998元（約139美元）保證金，簽了電子合約後，因為諸多附加條件，該網友並沒能拿到這20元。

幸衛林被抓的消息傳出後，大量網友在他的帳號下留言要求退還此前充值的加盟費用，還有人驚呼以前天天看他講反詐，沒想到他自己就是頭目。

一直以來，幸衛林自述的經驗遭到許多質疑，有網友發現幸衛林在「被困」期間，還正常透過國外社群平台發布日常照片，其中有與疑似電詐人員的合照。