我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

曾在緬歷劫？ 反詐網紅涉詐被捕 網驚：沒想到他就是頭目

中國新聞組／北京15日電
「反詐網紅」幸衛林疑似涉嫌集資詐騙，被貴陽警方拘捕。 （取材自都市快報橙柿互動）
「反詐網紅」幸衛林疑似涉嫌集資詐騙，被貴陽警方拘捕。 （取材自都市快報橙柿互動）

「反詐網紅」幸衛林疑似涉嫌集資詐騙被貴陽警方抓獲，粉絲震驚「沒想到他自己就是個頭目」；幸衛林是在2023年初進入公眾視線的，他當時曾自稱「被一瓶水迷暈送入緬甸」，並以此經歷宣傳「反電信詐騙」，但他的自述多次被人質疑「編故事」。

上觀新聞報導，據幸衛林自述，事發前，他是貴州一家旅遊公司的創辦人，全國擁有上百家門市，身家超千萬。2023年初，幸衛林在個人社交平台發影片稱，2022年坐高鐵途中認識一名在泰國做旅遊的老闆，喝了對方遞過來的一瓶水後陷入昏迷，醒來後發現被困在緬北詐騙窩點；遭受非人折磨、多次被轉賣，幾經輾轉終於回國，暴瘦40多公斤。

據報導，此後，幸衛林接受多家媒體採訪，多次登上熱搜，並吸引了大量粉絲，成為「反電詐網紅」。不僅在不同平台開通帳號，甚至在同一平台開設多個帳號，內容除宣傳「反電詐」外，還有大量他名下公司的旅遊產品宣傳。

有網友表示，他在幸衛林直播間刷到他推廣的線上旅遊推薦官項目，說是只要幫他們發視頻並有網友評論，每條可以拿到20元（人民幣，下同，約2.8美元）。但在繳了998元（約139美元）保證金，簽了電子合約後，因為諸多附加條件，該網友並沒能拿到這20元。

幸衛林被抓的消息傳出後，大量網友在他的帳號下留言要求退還此前充值的加盟費用，還有人驚呼以前天天看他講反詐，沒想到他自己就是頭目。

一直以來，幸衛林自述的經驗遭到許多質疑，有網友發現幸衛林在「被困」期間，還正常透過國外社群平台發布日常照片，其中有與疑似電詐人員的合照。 

有網友發現幸衛林在「被困」期間，還正常透過國外社群平台發布日常照片，其中有與疑似...
有網友發現幸衛林在「被困」期間，還正常透過國外社群平台發布日常照片，其中有與疑似電詐人員的合照。（取材自北京青年報）

緬甸 泰國

上一則

「背景太假哥」當官了 獲有新身分的他說這個目標沒變過

下一則

A股不振 中國券商「反向討薪」開第一槍 市場譁然

延伸閱讀

華人假扮移民局被捕 警籲受害者出面

華人假扮移民局被捕 警籲受害者出面
選完這件事永不會變 台網紅這句話引發網友共鳴

選完這件事永不會變 台網紅這句話引發網友共鳴
紐約嚴打逃票 地鐵逃票被捕人數飆升132%

紐約嚴打逃票 地鐵逃票被捕人數飆升132%
網紅海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟「俯衝脫衣」

網紅海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟「俯衝脫衣」

熱門新聞

王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗