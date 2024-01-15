3人操縱股價賺1.6億 中國證監會罰沒6.6億

中國證監會近日發布一份行政處罰決定書，揭露三人操縱股價，被罰沒6.6億元。此為示意圖。(取材自券商中國)

中國證監會近日發布一份行政處罰決定書，揭露一起私募基金實際控制人、上市公司實際控制人及居間人以市值管理合作為名，共同操縱上市公司股價的違法案件。案中3人一共操控36個帳戶，利用資訊優勢影響股價等方式非法獲利1.65億元人民幣(約2306萬美元)，三人違法所得被沒收，並處4.96億元罰款，合計罰沒6.61億元。

財聯社報導，案件可追溯至2017年6月，君如資產執行董事陳磊要求君如資產員工製作勁拓股份市值管理方案，擬聯繫勁拓股份大股東合作進行市值管理。

匯海宏融董事長林建武與勁拓股份董事長及實際控制人吳限為朋友關係，兩人均為長江商學院校友。2017年7月下旬至8月初，陳磊與林建武就勁拓股份市值管理及雙方合作事宜多次溝通，並簽訂協議，約定由林建武幫助君如資產與吳限達成勁拓股份市值管理合作，陳磊則承諾將相關收益分配給林建武作為回報。在此期間，經由林建武居間，陳磊順利接洽勁拓股份大股東及實際控制人吳限，三方合作進行勁拓股份市值管理專案。

2017年11月6日至2019年4月29日，陳磊、吳限、林建武控制使用涉案帳戶組，透過集中資金優勢、持股優勢連續買賣，在實際控制的帳戶之間交易，以及利用資訊優勢影響股價等方式，操縱「勁拓股」交易價格，操縱行為獲利1.65億元。

值得一提的是，處罰書還揭露了券商分析師如何參與其中。

陳磊、吳限等人利用資訊優勢地位，透過密集發布利多公告，聯絡證券 分析師配合發布研究報告，以及組織員工在股吧發貼等方式，拉抬「勁拓股份」股價。

同時，吳限授意公司人員聯繫興業證券等機構的分析師，配合上市公司的利好公告頻繁發布關鍵事項點評、深度報告等，吸引投資 人買進「勁拓股份」。陳磊則指使屬下員工在東方財富網的「勁拓股份」股吧發文、評論，誘導投資者買入。