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假聊天真淫穢…內蒙警破涉黃平台 女主播高達4000人

中國新聞組／北京14日電
通遼警方破獲特大網路組織淫穢表演案，涉女主播多達約4000人。（取材自北京青年報）
通遼警方破獲特大網路組織淫穢表演案，涉女主播多達約4000人。（取材自北京青年報）

內蒙古通遼市公安局近日破獲一起輻射全國的特大網路組織淫穢表演案，涉黃App涉及註冊用戶達十多萬人、女主播約4000名，涉案資金累計近億元（人民幣，下同），成功端掉三個假借聊天交友名義行淫穢表演之實的App，抓獲涉案人員13人。

通遼警方破獲特大網路組織淫穢表演案，在多地市、多地點抓獲涉案人員。（取材自北京青...
通遼警方破獲特大網路組織淫穢表演案，在多地市、多地點抓獲涉案人員。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，通遼市公安局科爾沁分局警務支援大隊近日在網上巡查時發現，一個名為「某聊」的App涉嫌黃色直播平台，初查發現被抽查的女主播，均為用戶提供每分鐘6至16元的「一對一」涉黃直播，發現湖北籍劉某、湖南籍羅某、湖南籍王某涉嫌組織建立該涉黃App某聊」平台。

通遼市公安局科爾沁分局黨委抽調精幹警力成立專案組，鎖定該案主要犯罪嫌疑人劉某、羅某、王某三人，以及其他犯罪嫌疑人若幹。同時經偵查發現，劉某、羅某、王某等三人還同時涉嫌組織運營「某友」、「某陌」等多個同類型涉黃App。

通過進一步研判分析，專案組發現共有約4000名女主播串演於多個同架構涉黃App之間，並為用戶提供「一對一」裸聊類型的視頻淫穢表演，用戶註冊會員後可充值兌換虛擬金幣，按照不同的虛擬金幣打賞、贈送禮物等方式，讓主播進行不同裸露尺度的淫穢表演。三個涉黃App共計累計註冊用戶達10萬多人，涉案資金流水高達近億元，涉黃主播涉及全國多個省市。

2024年1月6日，專案組出動40人在南部灣區多地市、多地點同時展開收網行動，「某聊」「某友」「某陌」等三個涉黃手機App被成功打掉，抓獲涉案人員13人，負責平台經營、管理、技術維護的核心犯罪嫌疑人11人全部落網。

目前，七名主要犯罪嫌疑人已被科爾沁公安分局依法刑事拘留，4名嫌疑人取保候審，案件正在進一步偵辦中。

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