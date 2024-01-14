重慶農婦賣粉蒸肉150碗 判賠5萬獲撤訴 原來是這原因

毛媽媽土特產經營部負責人王某認為自己被職業打假人「碰瓷」。（取材自封面新聞）

備受關注的「農婦販賣150碗自製粉蒸肉被判10倍賠償案件」，近日迎來最終結局。律師透露，重慶市高級人民法院已於去年作出民事裁定，准許原告邵某撤訴；撤銷原一審和二審判決。這也意味著粉蒸肉雖然是熟食，但作為農家菜，並非「三無產品」。

毛媽媽土特產經營部製作銷售的食品。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，2021年7月，黑龍江男子邵某在重慶忠縣的毛媽媽土特產經營部購買了150份熟食。邵某把收貨過程全程錄影，2021年8月以「這些東西沒有標註生產日期、生產地址、保質期等產品信息，是三無產品」起訴毛媽媽土特產經營部，要求退還近4500元貨款，且按貨款的10倍金額賠償，共約5萬元。經重慶市合川區人民法院及重慶市第一中級人民法院審理，兩級法院均支持邵某訴求。

毛媽媽土特產經營部負責人王某認為被職業打假人「碰瓷」，她說，自己銷售的是散裝食品，缺少產品備註資訊如果違法，她願意接受監管部門處罰，但不會向職業打假人妥協。2022年4月29日，王某委託律師，向重慶市高級人民法院申請再審。

2023年11月2日，重慶高院 對此案作出民事裁定：審理過程中，邵某以雙方當事人自行達成和解協議為由，申請撤回一審起訴，依法予以准許。並撤銷重慶市第一中級人民法院民事判決及重慶市合川區人民法院民事判決。

對此，王某表示：「不方便回應該案件具體情況。」記者致電邵某，但邵某卻否認自己是原告本人。