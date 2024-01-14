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陝西一中學沒繳電費停課 又被爆拖欠教師3個月薪資

中國新聞組／北京14日電
1月12日，陝西師範大學楊凌實驗中學因拖欠電費遭供電局拉閘停電。（視頻截圖）
1月12日，陝西師範大學楊凌實驗中學因拖欠電費遭供電局拉閘停電。（視頻截圖）

陝西師範大學楊凌實驗中學由於欠費而停電被迫停課，校方只得通知家長接學生回家被罵翻。雖然已恢復供電，學生也已返校，但另有職員透露，楊凌實驗中學已拖欠教師薪資三個月。

極目新聞報導，當地電力公司停止供電前，曾寄欠費通知單並催繳電費，校方則就停電對數千學生和家長造成的不便致歉。

報導說，學生家長指出，突然停電當天，收到學校發布因欠費停電停課的簡訊，通知家長「中午10時30分來校接孩子回家」。

受訪家長說，這麼大一所學校竟然欠費停電，上學日還叫家長接孩子，學校的做法讓人難以理解。

停電當天下午，楊凌示範區教育局工作人員表示，學校已恢復供電，目前學生正常上課，至於欠費原因，這位工作人員說：「其他情況你問學校。」

另據河南廣播電視台報導，校方的工作人員表示，學生們10時30分已離校，「我們（老師）已經三個月沒發工資了」，但是老師仍堅持上課。

她說：「我們也沒辦法，一旦一停電，教室的光線也暗，而且關鍵是吃飯，咱們的孩子都在學校，灶上就沒法給娃（學生）做飯。」

楊凌實驗中學欠費停電在中國並非首例，據大皖新聞去年3月間報導，河南信陽固始縣第十三小學也曾發訊通知家長，「因縣財政一直拖欠我校辦公經費，今天上午電業局開始對我校停止供電」。

這則通知還指出，因教室光線太暗，學校從當天起暫停夜間課輔，放學時間也得調整，由於停電，學校的電動大門無法啟動，學生一律從側門進出，「另因學校無法供應開水了，請學生自備」。

河南 教育局

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