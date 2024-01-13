河南檢察官多次家暴妻子 施暴後不久竟獲評「鄭州好市民」

李女士被家暴後受傷。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

河南省鄭州 鞏義市檢察院某部副主任、一級檢察官李某被前妻投訴家暴 ，多次鬧上警局，最後李某與妻子董女士簽署離婚協議，並寫下保證書。諷刺的是，李某最後一次家暴後不久，還獲評「鄭州好市民」。

上游新聞報導，董女士介紹，2019年10月，她與李某登記結婚，兩人均是二婚，育有一子。李某第一次實施家暴是在2020年端午節 ，當時她問李某孩子是否吃藥，正在電腦前打遊戲的李某始終不回話，兩人發生衝突，她把李某的電腦砸了，李某把她推倒在地。相識的醫師告知她，肋骨疑似骨裂。

董女士稱，2020年6月，李某第二次家暴。當時孩子發燒，李某用被子裹著孩子捂汗，她認為方法不對，雙方發生口角，李某打了她一巴掌，又把她按在地上打。2021年10月及2022年2月，董女士稱都遭到家暴，也曾報警，但都心軟原諒了李某。

最後一次家暴發生在2023年6月。董女士說：「他掐著我的脖子，打臉。然後按倒在地，拿家裡的桃木棍打，我報警了。」2023年6月19日，董女士以「涉嫌故意傷害案」向鞏義警方控告李某。鞏義市人民醫院出具的診斷證明顯示，董女士右手第五掌骨骨折，左側髂骨骨折，全身多處軟組織損傷，急性外傷後頭疼。

李女士被家暴後受傷。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

董女士稱，民警介入調查時，李某跑到樓頂欲跳樓，她一時心軟和李某來到派出所，接受調解，「當時想的是先把婚離了，再觀察他能不能給我孩子一個家。」

2023年7月18日，在派出所內，雙方簽署離婚協議。協議第三條顯示，鑑於男方對女方實施家庭暴力，且不只一次，女方一直撫養婚生子女，對家庭付出較多，男方一次性補償女方20萬元。

隔天，李某寫下了保證書：「我與愛人因家庭瑣事發生爭持，引發打架，我失手將愛人打傷，事件發生後我深感後悔，深深自責我的所作所為……按照離婚協議帶孩子，保證探視權，接受愛人的考察與監督，期待破鏡重圓的那一天，謝謝愛人的大仁大義。」鞏義警方決定對「李某涉嫌傷害案」不予立案。

來源：觀察者視頻

然而，董女士表示，李某沒有兌現離婚協議和保證書上的承諾，她認為李某簽協議、寫保證書是為逃避刑事處罰。她準備追究李某多次家暴的責任。

針對家暴一事，李某表示，他5日已從檢察院離職，離職與董女士向各部門反映有關，不便回應家暴一事。

諷刺的是，2023年7月，也就是在最後一次家暴後不久，李某獲評「鄭州好市民」——熱心公益事業，多次獻血，「李某不僅熱心公益，對待工作也是兢兢業業、無私奉獻，曾獲得全省檢察機關案件管理業務能手、個人三等功、青年崗位能手等榮譽稱號。」當地媒體報導稱。