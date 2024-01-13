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中國新型騙局 商家一收貨款就涉詐 涉案金額超千萬

中國新聞組╱北京13日電
中國多地出現打著購買商品的幌子，獲取交易商家銀行卡號後用於洗錢的新型詐騙。宜賓警方抓獲相關電詐犯罪嫌疑人。(取材自上游新聞／四川省公安廳供圖)
中國多地出現打著購買商品的幌子，獲取交易商家銀行卡號後用於洗錢的新型詐騙。宜賓警方抓獲相關電詐犯罪嫌疑人。(取材自上游新聞／四川省公安廳供圖)

中國展開「斷卡」行動掃蕩銀行卡詐騙洗錢後，詐騙集團可用的銀行卡少了，就另闢蹊徑，打著購買商品的幌子，獲取交易商家的銀行卡號等信息後用於洗錢。這類新型騙局已在多地出現，商家一收貨款就涉詐，銀行卡遭凍結，有人還被取保候審須先認罪才能維權。受騙商家逾300人，涉案金額超千萬元（人民幣，下同）。

上游新聞報導，在成都龍泉做手機生意的宋先生（化名）講述了自己的受騙經歷，2023年12月30日，一個加他微信的客戶稱，要購買兩部蘋果15PROMAX手機，並約定31日上午送貨。當面交易前他的銀行卡就收到了2萬元的貨款，他就把貨給了對方。他覺得這是一筆正常交易，沒想到，2024年1月1日卻收到銀行短信，「說卡被凍結了，查詢了才曉得是收了不明（來路）的錢，被廣西桂林警方凍結了。」

宋先生的銀行卡遭凍結後，被反詐中心打上了涉詐的標簽，隨後其名下的其他銀行卡、微信、支付寶等也被陸續凍結。

宋先生所在160多人的凍卡交流群中，受害者來自全國各地，銀行卡被凍結時間最長的已經近一年，損失金額從幾千元到十幾萬元不等，初步估算總額超過千萬元。

湖北武漢的手機商肖先生（化名），2023年10月14日售出一支1萬多元的蘋果15PROMAX，5天後銀行卡也被江西贛州警方凍結。退賠後又折騰了3個多月時間才被完全解封，「之後有100多位被騙者聯繫我，最多一天有70多人打我電話。也有10多位網友發私信感謝我，說及時看到視頻避免了損失。我也建了一個群，目前有30多人，看起來被騙者以河南、山東、四川、廣東較多」。

據警方調查，類似騙局背後，有境外詐騙團夥的身影。2024年1月8日，四川宜賓市公安機關聯合專案組破獲了一個流竄全國多省市，專門通過購買高價手機進行洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人52人。查明犯罪嫌疑人袁某、郭某等人受雇於境外詐騙團夥從事洗錢活動，共購銷新款蘋果手機1100餘台，涉案資金高達1000餘萬元。類似詐騙洗錢的伎倆比較新，目前不多見。

中國多地出現打著購買商品的幌子，獲取交易商家銀行卡號後用於洗錢的新型詐騙。宋先生...
中國多地出現打著購買商品的幌子，獲取交易商家銀行卡號後用於洗錢的新型詐騙。宋先生送貨時，行車記錄器拍到前去取手機的人 。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

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