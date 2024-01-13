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「所繼承2房全給親屬」 弒母北大生道歉 盼獲不核准死刑

中國新聞組╱北京13日電
吳謝宇手寫道歉信，承認做錯事很後悔，繼承的兩處房子願意全給親屬們。 (取材自大風新聞)
吳謝宇手寫道歉信，承認做錯事很後悔，繼承的兩處房子願意全給親屬們。 (取材自大風新聞)

北京大學學生吳謝宇2015年殺害親母，事件轟動全中國，一審、二審皆判處死刑，近日吳謝宇的律師鄭曉靜代遞交吳謝宇在看守所寫的道歉信，「確實做錯很後悔，繼承的兩處房子全給親屬們」，並向最高法提交了不批准吳謝宇死刑的法律意見。

來源：YouTube

華商報大風新聞報導，吳謝宇父系有精神病家族史，吳謝宇也有精神異常史，曾多次嘗試自殺。案發時吳謝宇精神崩潰，有精神病，不能完全辨認行為的意義、性質、作用和後果，不具備完全刑事責任能力。

鄭曉靜指出，三批專家一致認為吳謝宇作案時係因重度憂鬱症發作導致「擴大性自殺」，作案時辨認、控制能力下降或喪失。

鄭曉靜透露，2023年11月10日，她到福州市第一看守所會見吳謝宇，吳謝宇已認罪悔罪，對9年前的殺母行為深感後悔，經常自責，他的求生慾望很強。「他的願望是現在是爭取不核准，是想以活著來贖罪，做一個對社會有用的人。希望能夠給他一個生的機會，讓他贖罪的機會。」

吳謝宇在一封親筆道歉信中這樣表示：「尊敬的外婆、舅舅、阿姨，我確實做錯了，我很後悔，我對不起生我養我育我的媽媽，我對不起你們，我決定把我從父母那裡繼承來的馬尾的一套房和福州的一套房全部給您們，我什麼都不要，我非常對不起。」

鄭曉靜說，「他跟勞榮枝不一樣，法子英和勞榮枝是對社會危害極大必須執行死刑，但是他這個是家庭糾紛引發的，而且是父母的教育方法不當，涉及到精神強制、精神壓抑，其實這是教育的失敗，是家庭的悲劇，也是社會的悲劇，像這種親親相殺的，絕大部分不會復核執行死刑。」辦案法官還需要討論後再做是否核准死刑的決定，「春節以後才會有結果。」 

吳謝宇手寫道歉信。 (取材自大風新聞)
吳謝宇手寫道歉信。 (取材自大風新聞)

勞榮枝 憂鬱症

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