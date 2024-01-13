3萬元皮草賤賣500…湖南抓慣竊 竟是上海千萬富翁

胡某潛入酒店偷皮草大衣。（取材自瀟湘晨報）

湖南省攸縣警方近日破獲一起皮草大衣盜竊案，逮獲71歲的胡姓慣竊，追查發現胡姓男子竟坐擁一棟從父母手中繼承而來的上海千萬（人民幣，下同）房產。「千萬富翁」卻以盜竊為生，還曾入獄五次，員警究其原因在胡男揮霍成性，胡男的兄弟擔心他把房產敗光，每月僅給他2000元生活費，胡男錢不夠用就偷，3萬元皮草大衣還被他以500元賤賣。

據株洲日報1月9日報導，攸縣公安局聯星派出所此前接到某知名皮草品牌促銷人員報案，稱他們在攸縣某酒店舉辦展銷活動，可早上打開門時，卻發現門鎖被破壞了，展廳內價值3萬多元的20多件皮草不翼而飛。

警方通過監控視頻，現事發凌晨1時有一名男子將展廳的門鎖破壞後迅速離開了現場，1個多小時後該男子再次進入展廳內，將皮草搬運到樓下路邊的三輪車上，騎車飛快地離開了現場。經視頻追蹤，很快在縣城某小區找到涉案的三輪車及胡男，並在胡男的出租屋中找到幾件未來得及出售的皮草大衣。

胡某犯案用的三輪車。（取材自瀟湘晨報）

警方追查後發現，在這次被抓前，胡男已有5次入獄經歷，「前科能寫兩頁紙了。」讓人大跌眼鏡的是，胡男還在上海從父母手中繼承了一套價值上千萬元的房產，但他卻四處流竄以盜竊為生。他在第5次入獄時認識了一名攸縣籍獄友，就想著出獄後來攸縣大幹一場。去年11月千里迢迢來到攸縣，上到冰箱洗衣機，下到生活用品以及飲料，他都採取螞蟻搬家的方式往家裡偷

此次盜竊到價格較貴的皮草大衣，他連夜乘車前往上海，以500元/件的低價進行銷贓。胡男對其盜竊事實供認不諱，已被警方刑事拘留。

瀟湘晨報報導，據據2023年12月14日攸縣公安發布該案例內容，自2023年11月份以來，胡男因生活拮据，沒有經濟來源，便想著偷衣服換錢。既有千萬房產，又為何會生活拮据？

「但是他好吃懶做，形跡惡劣，家人不放心把房產交他處置，怕被揮霍光。」辦案民警表示，胡男在家中排行老大，還有其他兄弟。胡男獨自一人生活，沒有子女，長期無所事事，好逸惡勞，花錢大手大腳，沒有生存技能。因而在和兄弟共同繼承了房產後，兄弟就只讓他住，不讓他隨意處置，「怕給他敗光。」

辦案民警表示，這種情況下，胡男缺少生活來源，一個月約有2000元生活費，但上海物價高，這些錢根本無法滿足其享樂需求，於是開始盜竊。「他租的房子，裝點得很漂亮，過著很精致的生活。」辦案民警表示，胡男想要美好生活，卻不願踏實奮鬥，以致違法犯罪，希望他能及時醒悟，改過自新。