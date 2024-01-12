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貴州女嫁富商來美代孕育8娃 8年後才知他已有家室提告索2億撫養費

中國新聞組／北京12日電
圖為鄒妍曬出的和八個孩子的合照。（取材自極目新聞）
圖為鄒妍曬出的和八個孩子的合照。（取材自極目新聞）

33歲貴州富家女鄒妍（化名）10年前嫁給51歲重慶商人鄭可（化名），兩人透過美國代孕，八年生下八名子女後，鄒妍才發現鄭可有家室，鄭可幫兩人辦的結婚證也是假的，她找鄭可理論後鬧僵，鄭可不再提供生活費，鄒妍被迫靠娘家養八名子女，但因子女開銷愈來愈多，她告上法庭向鄭可追討子女撫養費2億元（人民幣，下同），鄭可則請來鑑定機構對八名子女驗DNA，雙方撕破臉。

大風新聞報導，鄒妍（化名）說，她老家在貴州，家境比較富裕。2015年5月，23歲的她在重慶一所大學學習培訓，通過手機「搖一搖」認識了男子鄭可（化名），見面時他說自己是單身，是一名商人，時年51歲，其產業涉及房地產開發、酒業和礦業等。數月後兩人登記結婚，「當時他說很忙，只需要兩人的戶口本和合影照片即可，不久他便將結婚證書交到我手中。」

「婚後」，兩人赴美國通過代孕方式生孩子，所有孩子都是在亞利桑那州出生。「八年來，我倆共撫育有八個小孩，五男三女，今年最大的四歲半，最小的才兩歲半。這些年來總共花費1000多萬元，小孩從出生至今，一切都是我在打理，他原本打算生12個小孩的，說2024年是龍年，還準備再生四個。」 

八個小孩陸續回國後，居住在渝北區的別墅裡，由鄒妍和保母一起照看，「孩子讀的是最好的幼兒園，一個孩子一年要花費好幾萬元。」在鄒妍看來，鄭可曾對她很好，給她買過一些名牌包，也給她買過價值1萬多元的衣服，鄭可每月會支付15萬至20萬元費用。

然而，2023年一起車輛被法院查封信息，讓她查出原來鄭可的原配在起訴她，「我這才知道他是有家室的人，原來他妻子一直居住在加拿大，孩子也已經成年，當初他給我的那本結婚證書居然是假的。」和鄭可鬧韁後，鄭可中止了給她每個月的生活費已有半年。鄭可並拒絕她回到重慶兩江新區一幢別墅裡生活。

「後來，我被迫帶著八個孩子回到貴州娘家，如今全靠父母支撐過日子。」鄒妍說，「如今隨著孩子的逐漸長大，家庭開銷也越來越多，一個月至少需要20萬元。」

鄒妍向重慶市渝北區法院起訴鄭可涉嫌犯重婚罪，2023年10月24日開庭，目前移交給渝北警方調查中。

鄒妍說，鄭可曾給她許諾說，將來要給八個娃兒2億元作為他們的生活費和教育費等，還要給她和孩子每人購買500萬元保險，讓他們以後衣食無憂。

「2023年8月，鄭可與妻子離婚時，給了她1.8億元，還給了價值1億多元的海內外房產。」鄒妍獲知情況後她同時向渝北區法院起訴，向鄭可追討2億元孩子的撫養費。

鄭可說，當初經協商，由他全額出資在美國代孕生子，此事已於2021年10月前結束，「至於她所說的那些是真是假，目前警方和法院正在調查。」

鄒妍說，重家一家鑑定機構已受鄭可委託到貴州對她和八個孩子進行採樣，過幾天就會出結果。

在雙方於2022年6月14日簽訂的一份協議書中，鄒妍名下的別墅有數幢，還有多輛豪車和一些存款。鄭可稱鄒妍多次提出與他分手，他迫於無奈答應。鄒妍要求撫養三個女兒，主動放棄對五個兒子的撫養，對三個女兒成長、教育等所需費用，她自願全部承擔，鄭可對這三個女兒擁有探視權，鄒妍放棄對五個兒子的探視權和監護權。對此，鄒妍說，這份協議她是被迫簽定的。

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