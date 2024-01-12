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川女挺孕肚徵婚頻出驚句 官方闢謠為流量造假予以行拘

中國新聞組／北京12日電
「女子挺五個月孕肚徵婚」的視頻引發網友關注，官方闢謠指為吸引流量，假懷孕自導自演。（取材自人民網）
「女子挺五個月孕肚徵婚」的視頻引發網友關注，官方闢謠指為吸引流量，假懷孕自導自演。（取材自人民網）

近日一條四川重慶「女子挺五個月孕肚徵婚」的視頻引發網友關注。視頻中的女子頻出驚人語句「雖然娃不是你的，但媳婦是你的」迅速引發爭議，也有人質疑其真實性。

來源：YouTube

人民網報導，「女子挺5個月孕肚徵婚」的短視頻中，一位女子挺著「孕肚」在公園內徵婚，手裡還舉著一張紙寫著：32歲，未婚，無房無車，懷孕5個月。要求：男生有車有房，月薪2萬+（人民幣，下同），能對我好，能視孩子如幾（己）出的。

這一奇特的徵婚條件引來眾多人詢問，但女子的奇葩言論引發熱議：「低於2萬的不考慮，七八千的以後連孩子都養不起」、「你真的愛我的話，你就不用在乎娃兒是不是你的」、「你願不願意給娃兒當老漢？」

「為了流量毫無底線可言」、「自媒體要加強監管了」，許多網友跟帖質疑女生懷孕的真實性，認為是自媒體炒作，「毀三觀」、「粗俗」、「譁眾取寵」等評價更是頻頻出現。

隨後，重慶市互聯網違法和不良信息舉報中心官方帳號「重慶闢謠」以「女子挺五個月孕肚徵婚？假的，別信！」為題發布闢謠信息稱，經核實，有關視頻內容是不實信息。

重慶市公安局江北分局發布警情通報：查，該女子陳某（女，33歲，暫住江北區，是自媒體博主）為吸引流量、博取關注，網購假孕肚道具，喬裝孕婦自導自演相親場景，製作有違公序良俗的視頻發布到網路平台，造成惡劣社會影響。陳某已被警方依法給予行政拘留處罰。

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