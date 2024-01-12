男想讓保母免費升艙顧娃 被拒後大鬧航班 害300人改簽還沒補償

董某在事發現場機上要求給保母升艙。(取材自中新周刊／受訪者提供)

近日，一男子大鬧飛機致航班取消的新聞登上熱搜。據網友曝料，他們乘坐由北京飛往成都的東方航空 航班（MU6797），一名男子在只購買兩張商務艙機票的情況下要求乘坐三人，因此與機組人員發生衝突，還報了警，最終導致航班在處理該事件近兩小時後被迫取消，「300多人只能改簽，卻沒得到任何補償。」目前已有乘客準備提出集體訴訟，向東方航空求償。

中國新聞周刊報導，乘客郭忻還原了事發當晚飛機上的情況：她帶著孩子準備從北京回成都老家過寒假，因成都霧霾天氣，2023年12月30日晚6時及9時，北京飛成都的兩個航班延誤，旅客被統一安排乘坐晚11時起飛的MU6797次航班。

當晚11時，郭忻和孩子準時登機，她們的座位在頭等艙前排，坐下後，頭等艙後排的一位男性旅客辱罵機組人員。據郭忻說，事情的起因是涉事男子只給自己和孩子買了一大一小兩張頭等艙機票，其保母為經濟艙機票，卻以保母要照顧孩子為由，要求機組人員給保母免費升艙，「他說孩子太小容易來回動，怕摔著」。

據郭忻目測，這名幼兒約2歲半。機組人員向該男子解釋，已滿2歲的孩童要買半價票，如果保母想升艙則需補票。聽罷，涉事男子並不認可，「我可以不讓保母上頭等艙，但是你得保證我家孩子，在頭等艙不哭不鬧不摔跤，派兩個空姐看我家孩子，如果我家孩子落地之前，哭了鬧了或從凳子上下來了，我就起訴你們」，郭忻轉述稱。

雙方一直僵持不下，直到次日凌晨1時30分許，涉事男子一家被警方帶走，「隨後，機上廣播說因為成都雙流機場天氣原因取消航班，建議旅客下機」，郭忻回憶。

對此，首都機場公安局發布警情通報：2023年12月30日23時41分，大興機場某出港航班上，一行三名旅客因座位問題與航班機組發生糾紛。接警後，民警立即到場處置。經調查，董某（男，58歲）、趙某（女，61歲）的行為已違反「中華人 民共和國治安管理處罰法」，構成擾亂公共交通工具上秩序的違法行為，依法對董某作出行政拘留處罰、對趙某作出行政罰款處罰。

不過，對於航空公司給出的航班取消原因，多數乘機旅客並不認可。

據紅星新聞報導，航班上其他乘客認為，航班是因為男性乘客鬧事才導致飛機在延誤兩小時後，錯過黃金起飛時間，最終導致航班取消，「但東航 堅持認為是天氣原因」。航班取消後，東方航空給出的處理方案是免費改簽其他航班，或是整機改到第二天10時半起飛，「要不就補貼200元交通費用」。

在此前接受採訪時，乘客們表示，因航班取消，他們損失了後續的酒店、旅行團、門票、車票費用，甚至有乘客錯過一年一次的考試，「這些損失誰來承擔？」

據報導，東航至今都沒有額外提出任何補貼或補償。事發後，飛機上的100多位乘客建立了「飛機延誤」群，共同跟進事情的處理進展，事發後十多日，東方航空方面依舊未有回應，堅稱航班取消是因為天氣原因，「因為天氣影響（取消航班）是沒有賠償的」。

報導指出，目前已有乘客準備集體訴訟，召集其他旅客共同控告東方航空。在訴訟請求一欄，可見乘客們要求東方航空賠償一人1000元，「確保賠償到機上每一位因非自然原因導致航班延誤至取消，從而產生後續損失的旅客」，並對本次航班取消事件公開說明情況並道歉。