12年前「跪行救女」騙局被罵 如今翻紅騙子變少俠

農民工石金泉為12年前「跪行救女」假扮富二代事件道歉。(視頻截圖)

12年前，農民工石金泉「跪行救女」，在網路論壇上假扮富二代，騙取大眾同情和善款，為其女兒治療眼癌，真相被揭穿後，他因欺騙公眾被全網譴責。12年後，這件事再次成為熱議話題，網友們對石金泉的評價卻有了轉變，有人稱其為「先生大義」，甚至將其與歷史上的謀士龐統、諸葛亮相提並論，引發爭議。

和訊網報導，石金泉的「跪行救女」騙局，不僅挑戰了公眾的道德底線，也引發對善行與手段之間界限的深刻反思。他的行為雖然出於救助他人的善意，但手段不正當。

石金泉表示，他從不後悔救人，只後悔用錯了方式。他認為，自己當年的行為雖然有欺騙成分，但也是為了救女兒，而且最終沒有占用善款。現在他也在通過正當途徑為社會做出貢獻，希望能夠得到大眾的諒解和支持。

12年前被全網聲討，12年後被追捧誇讚，兩相對比，令人唏噓。輿論出現反轉，有兩個關鍵原因。其一，石金泉策畫這個網路事件，初衷是幫助患病的孩子和無助的母親，孩子患眼癌是真的，母親多次求助不被關注也是真的，他沒有說謊，這讓他的行為具有正義性，和一些虛構的騙捐截然不同。

其二，石金泉在整個策畫事件中沒有為自己謀取經濟利益，甚至是不惜將自己醜化成「為富不仁者」，去襯托患病母親的可憐，他的確一舉成名，但承擔的多為「罵名」，也因此12年後的他被網友稱為「少俠」。

據報導，回看「跪行救女」這件事，給大家的啟發就是社會救助不能只靠引發輿論關注來實現，不能只基於一時的煽情和悲憤，不能讓需要幫助的人除了「比慘」、博眼球之外無路可走，社會應該鋪設更多路，提升公益慈善的效率和公信力，讓更多人能更體面地得到幫助。