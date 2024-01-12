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西安女大生作弊被抓反拍片嗆監考老師 網怒轟囂張

中國新聞組／北京12日電
女學生嗆監考老師的視頻。（視頻截圖）
女學生嗆監考老師的視頻。（視頻截圖）

西北政法大學一名在校女學生日前考試作弊，被女監考老師抓到後不僅不反省，還拿起手機錄影，反嗆監考老師「很多人作弊卻只抓我」「這女的只收女生的小抄不收男生的」，事後又將視頻發到網上想討拍，反而引起網民公憤，批她作弊還理直氣壯，給了她一個「作弊姐」封號嘲諷。據了解，女學生已向監考老師道歉，不過她的社群帳號也疑似註銷。

據極目新聞報導，這名女學生考試作弊被抓後，一邊拿著手機沿途追著監考老師邊走邊拍，一邊質疑稱現場有很多人作弊，老師卻只抓她沒抓他們，她覺得老師處理不公，還稱監考老師「這女的只收女生的小抄不收男生的」。

監考老師制止女學生拍攝不成，在視頻中說「昨天那麽多小抄的我們全部都收了」「不是誰錄像誰就有理。」「我懶得跟你說。」但女學生依舊死纏爛打。

這段視頻中看得大批網民心中滿是怒火，紛紛留言開罵這名女學生：「這是『我大哥問你話呢』的態度」「囂張」「這不開除？」「刷新三觀」「膜拜作弊姐」「學法的就這？」「作弊姐個人行為請勿上升學校，我們學校很好」「我抄了=所有人都抄了」「她又不是法學的，看清楚再噴。」「學新聞傳播的，這把傳播的真好。」「這是自找的網暴。」

據報導，女監考老師事後表示，她與女學生之間存在誤會，女學生已道歉。學校教務處表示，對於作弊行為，教務處可判定作弊考生成績為零，相關處分由學工部調查認定。該校學工部表示，正在調查處理此事。

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