李鐵有個吹頭髮招牌動作 網疑：落馬了 為何劉海還在？

李鐵下意識吹頭髮的畫面。(取材自自媒體「夜神」)

央視近日播映年度反腐片「持續發力縱深推進」，國足前教頭李鐵現身對鏡頭懺悔。觀眾注意到，雖然李鐵穿著黑色上衣，面容消瘦，但他的招牌「鐵劉海」還在，不少網友紛提問「李鐵為什麼沒理髮?」。據了解，李鐵所涉及的足壇腐敗案件並未宣判，因此他還未到達剪頭髮的那一步。

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上游新聞報導，長髮飄飄、劉海遮眼睛一直是李鐵的經典形象，無論是球員時代還是主教練時期，李鐵下意識吹頭髮的動作一直令人印象深刻。

反腐片「持續發力縱深推進」第四集「一體推進三不腐」中，中國國家男子足球 隊前主教練李鐵的「鐵」劉海並不如大家所預想的已成追憶，反而還屹立在頭上，引起觀眾注意。

有網民發問，李鐵都出鏡懺悔認罪了，怎麼沒有剃光頭？還有網民笑稱「鐵子每招供一人，就能保留一撮頭髮」。

長髮飄飄、劉海遮眼睛一直是李鐵的經典形象。(取材自上游新聞)

報導指出，中國法律規定並不是犯罪嫌疑人被捕之後立刻就要剃光頭的。

「刑事訴訟 法」第12條規定，任何人未經人民法院判決，不得認定有罪。犯罪嫌疑人、被告在法院判決生效前就不是犯罪者，不能按照有罪推定把他們說成是罪犯。在判決前讓嫌疑人、被告穿囚衣、剃頭，違反「無罪推定」原則。

此外，李鐵所出鏡的電視專題片「持續發力縱深推進」，應是在紀監委留置調查階段或刑事拘留階段拍攝完成的，刑事拘留場所一般為看守所，刑事拘留僅是強制措施而非刑事處罰手段。在此期間也不是必須剪頭髮。

目前，李鐵所涉及的中國足壇腐敗案件並未宣判，李鐵也並未轉入刑事處罰階段，也就是說李鐵如今還未到達剪頭髮的那一步。

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