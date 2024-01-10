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李鐵玩金錢足球 砸300萬掌國足、1400萬打假球

中國新聞組／北京10日電
李鐵帶領的國足，成績難看。(取材自南方都市報)
李鐵帶領的國足，成績難看。(取材自南方都市報)

央視反腐大片「持續發力縱深推進」披露中國國家男子足球隊前主教練李鐵腐敗細節，包括他為了擔任國足教頭行賄300萬元（人民幣，下同，約42萬美元），進而與武漢卓爾簽6000萬合同，將四名「並不突出」的球員送入國家隊，甚至他帶隊升入中超的神奇「八連勝」，一場比賽就花上1400萬元行賄打假球。

來源：YouTube

專題片透露，李鐵退役後轉教練，2015年8月加盟河北華夏幸福俱樂部首次擔任主教練。當時賽季剩9場比賽，華夏幸福排名第6，衝超前景不樂觀。李鐵一上任，俱樂部就直白提出希望他動用人脈收買對手。

於是李鐵帶領華夏幸福在賽季最後八場打出一波神奇的「八連勝」，使華夏幸福最終以一分優勢衝超成功。但經調查，所謂「衝超奇蹟」，完全是金錢之手在背後操弄。河北華夏幸福俱樂部前董事長孟驚透露，為確保球隊衝超成功，在一場比賽花費1400萬元行賄。

專題片透露，李鐵在華夏幸福俱樂部打假球嘗到「甜頭」，任武漢卓爾俱樂部主教練時期，主動向俱樂部推銷假球，也靠打假球取得虛假戰績，自我感到「已經為謀求男足國家隊主教練職位積累資本」。

於是2019年8月，當李鐵得知足協要組建男足國家選拔隊參加東亞杯時，便不斷找人請托；他曾任武漢卓爾主教練，他當時一方面遊說武漢卓爾出錢幫他做工作，表示如果自己能「上位」，也會在多方面回報武漢卓爾。

最終李鐵如願成為男足國家選拔隊主教練，到里皮（Marcello Lippi）辭職後，隨即被任命為男足國家隊主教練。確認獲得這個職位的第二天，李鐵就飛到武漢和武漢卓爾談交易，與武漢卓爾以總額6000萬元的金額，簽下所謂「合同」，將武漢卓爾的4名球員選入國家隊大名單。

武漢卓爾俱樂部前董事長田旭東在專題片說：「（選哪個球員）實際上就是利益交換」，「那天看到那個國家隊名單，我臉是發紅的，我知道我們球員的能力，一個都進不了」。曾有媒體也點評當時入選的四名卓爾隊爭議球員，「無論從名氣還是資歷來說，他們確實都沒有太突出的地方。」

專題片也稱，一旦球員和教練選拔被當作謀取私利的砝碼，出不了成績是必然的；當球迷們還期盼著李鐵能帶男足國家隊衝進世界盃，很多圈內人早就心知肚明，這樣的奇蹟根本不可能發生。

李鐵從2020年1月2日被任命為男足國家隊主教練，到2021年12月3日在球迷罵聲一片中「下課」，急功近利的結果，是上升得快，墜落得也快。

武漢卓爾俱樂部官方微博通報了該俱樂部的四名球員入選國家隊。他們分別是明天、李行、...
武漢卓爾俱樂部官方微博通報了該俱樂部的四名球員入選國家隊。他們分別是明天、李行、劉雲、董春雨。（取材自微博）

武漢 足球 世界盃

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