囂張炒員工 北京科技高管被停職

「公司女高管違法開除員工」的影片在網上流傳。（視頻截圖）

北京尼歐克斯科技有限公司最近因一段「女高管違法開除員工」的影片引發關注，片中女高層霸氣解僱一名員工，「我違法怎麼著，就等著你告」，並稱「勞動仲裁、一審、二審我有的是人，慢慢等你……你甭想再找工作。」

北京日報報導，影片中，女高管對男員工叫囂，「我現在就違法解除我告訴你了」，男員工問她：「妳憑什麼」表示自己要等仲裁。女高管說：「我現在取消你所有的權限，不允許你再進入我的公司！你可以去等，咱慢慢打官司，勞動仲裁一審二審，我有的是人，我慢慢等你，你試試看你兩年半找不到工作，你試試看，你甭想再找工作。」

影片瞬間在網路上引發熱烈討論，許多網友不滿該女高管的囂張態度。

北京尼歐克斯科技隨後發聲明稱，涉事女高管為該公司人力資源部井姓員工，她與孫姓前員工因解除勞動關係出現爭執；且因孫不勝任工作，公司決定不予通過試用期，雙方解除勞動合同，以上程序均依法合規處理。

該公司也表示，目前井姓員工已被勒令停職反省，公司也向社會大眾道歉。不過網友似乎不買單，狠酸「道歉就行了，大家都這麼弄」、「僅僅只是停職和教育，挑戰法律的底線成本真的好低。」

據被開除的男員工表示，井某很愛搞企業文化，她曾經還用穿衣服的事情來立威，看誰不忠於公司，「在北京10月、11月都降溫了，我們公司的統一制服還是短袖。」他還說，井某眼中只有權力沒有法律，權大於法，「她還炫耀曾經用『手段』開掉一個懷孕女員工」。