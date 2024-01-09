千萬網紅「小娜娜」團隊起內鬨 1人被砍死

劉野。（取材自百度）

網紅圈風波不斷，近日再度傳出噩耗！擁有2000萬粉絲的網紅小娜娜團隊成員「劉野」與團隊成員起口角，遭對方持利刃刺死，享年30歲，而他所屬的「小娜娜團隊」也直播證實劉野已經不幸過世，當地警方已介入調查。

根據上游新聞等許多媒體報導，小娜娜是中國知名網紅，拍攝多部搞笑短劇而爆紅，更坐擁近2500萬名粉絲，小娜娜人氣高，底下也有許多團隊成員，擅長拍攝短影音、開直播的劉野，就是她的其中一名徒弟。

近期卻意外遭遇不測，據傳是與另一名團隊成員大拓打架後身亡。稍後幾日，小娜娜在直播中證實了劉野去世的消息，「兩個人，一個叫劉野，一個叫大拓，全都各自回到家裡，要睡覺了，結果不知道因為什麼，兩個人約了架，劉野沒了……。」

小娜娜表示：「現在是已經立案了，誰的責任誰就去承擔，兩個人太衝動了，誰也沒想到。」團隊成員則補充：「這個事已經立案，兩個人的衝動，兩個人需要買單，一個人沒了，一個在裡頭關著呢。過程只有他倆知道，兩個人沒在公司，是個人行為，等待屍檢結果。」至於詳細細節如何，仍有待警方調查。

據警方表示，1月2日凌晨劉野與大拓相約談判，最初因為瑣事發生口角，結果兩個人都沒能壓住怒火致使矛盾升級，隨即演化為激烈的肢體衝突，在打鬥過程中，劉野被大拓連捅數刀，因為傷勢過重，劉野被送往醫院搶救後宣告身亡。