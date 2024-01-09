許家印左右手 恒大汽車總裁劉永灼被捕

恒大汽車虧損嚴重，早已資不抵債。（取自恒大汽車官網）

近年頻繁債務爆雷的恒大集團 ，8日又一名高管出事，為恒大汽車執行董事、總裁劉永灼，因涉嫌違法犯罪，被依法刑事拘留，他曾是恒大創辦人許家印的左右手，擔任過恒大副總裁、恒大足球 俱樂部董事長等職。這是繼恒大財富總經理杜亮，和集團創辦人許家印後，恒大系第三位被捕的高管。

恒大汽車8日一早就宣布停牌，中午公告劉永灼被捕後，股票隨即復牌大跌，收港幣0.39元，下跌6%，公司市值剩港幣42.2億元，僅2021年高峰時期市值港幣7856億元的0.5%。

8日開盤前，恒大汽車於港交所公告暫停買賣，後發布訊息稱，執行董事劉永灼涉嫌違法犯罪，被依法刑事拘留。下午復牌後，恒大汽車股價震盪，一度大跌23%來到港幣0.32元的低點。恒大系其他兩家公司也不理想，恒大集團昨跌1.8%、恒大物業跌5.3%。

劉永灼曾是許家印的左右手，2003年進入恒大，據公司公告，他有超過17年的房地產、體育、金融創新等多產業營運經驗。另據恒馳汽車官方帳號去年底發文，在被抓前不久，劉永灼還曾於2023年12月26日，出席大客戶交車儀式。

財報顯示，2023年上半年，恒大汽車虧損人民幣68.7億元，恒馳5僅交付760輛，總資產人民幣428.5億元，負債總額人民幣756.9億元，早已資不抵債，過去兩年還虧損了人民幣840億元。

另一方面，去年8月恒大汽車曾公告稱，獲由阿聯酋國家主權基金持股的綠色出行技術公司NWTN（紐頓集團）集團5億美元的戰略投資 ，但後來協議失效。