我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

許家印左右手 恒大汽車總裁劉永灼被捕

記者陳政錄／綜合報導
恒大汽車虧損嚴重，早已資不抵債。（取自恒大汽車官網）
恒大汽車虧損嚴重，早已資不抵債。（取自恒大汽車官網）

近年頻繁債務爆雷的恒大集團，8日又一名高管出事，為恒大汽車執行董事、總裁劉永灼，因涉嫌違法犯罪，被依法刑事拘留，他曾是恒大創辦人許家印的左右手，擔任過恒大副總裁、恒大足球俱樂部董事長等職。這是繼恒大財富總經理杜亮，和集團創辦人許家印後，恒大系第三位被捕的高管。

恒大汽車8日一早就宣布停牌，中午公告劉永灼被捕後，股票隨即復牌大跌，收港幣0.39元，下跌6%，公司市值剩港幣42.2億元，僅2021年高峰時期市值港幣7856億元的0.5%。

8日開盤前，恒大汽車於港交所公告暫停買賣，後發布訊息稱，執行董事劉永灼涉嫌違法犯罪，被依法刑事拘留。下午復牌後，恒大汽車股價震盪，一度大跌23%來到港幣0.32元的低點。恒大系其他兩家公司也不理想，恒大集團昨跌1.8%、恒大物業跌5.3%。

劉永灼曾是許家印的左右手，2003年進入恒大，據公司公告，他有超過17年的房地產、體育、金融創新等多產業營運經驗。另據恒馳汽車官方帳號去年底發文，在被抓前不久，劉永灼還曾於2023年12月26日，出席大客戶交車儀式。

財報顯示，2023年上半年，恒大汽車虧損人民幣68.7億元，恒馳5僅交付760輛，總資產人民幣428.5億元，負債總額人民幣756.9億元，早已資不抵債，過去兩年還虧損了人民幣840億元。

另一方面，去年8月恒大汽車曾公告稱，獲由阿聯酋國家主權基金持股的綠色出行技術公司NWTN（紐頓集團）集團5億美元的戰略投資，但後來協議失效。

恒大集團 足球 投資

上一則

習點名金融、國企5領域整改 幹部從嚴管好親屬子女

下一則

女兒精神病發推母墜樓亡 法院判繼承3成遺產 網怒了

延伸閱讀

中國恒大汽車集團執行董事 劉永灼遭刑事拘留

中國恒大汽車集團執行董事 劉永灼遭刑事拘留
單親媽被捕3童淪人球 鄰照顧1天求助警

單親媽被捕3童淪人球 鄰照顧1天求助警
潛民宅性侵12歲女童 35歲嫌被捕

潛民宅性侵12歲女童 35歲嫌被捕
9大道按摩院強暴案共犯被捕 面臨多項罪名

9大道按摩院強暴案共犯被捕 面臨多項罪名

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案