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廣告藏日本軍旗？南寧地鐵急撤惹議 網友：明明是折扇 疑惡意舉報

中國新聞組／北京9日電
圖為網友討論地鐵站內的圖案是否為
圖為網友討論地鐵站內的圖案是否為"日本軍旗"（影片截圖）

廣西南寧地鐵通道近日被爆料出現「日本軍旗」圖案的廣告，南寧軌道交通集團雖宣稱圖案係採用中國傳統元素，但仍然撤除，此舉反而激起更多爭議。

綜合媒體報導，據網民反映，南寧地鐵2號線亭洪路站的廣告出現「日本軍旗」圖案。南寧軌道交通集團回應稱，廣告發布期在春節前後，整體設計理念採用了喜慶的中國紅色作為主色，運用燈籠、煙花炮竹、舞龍舞獅、祥雲、折扇、梅花、桃花、梨花、對聯等中國傳統設計元素組合裝飾，以營造中國傳統節日喜慶的氛圍。

地鐵的客服人員也表示，絕對不會是日本軍旗，可能是「畫得像」。但南寧軌道交通集團稱，第一時間安排工作人員撤除畫面，並在今後的工作中進一步提高廣告管理水平。

報導說，有網民對於南寧地鐵的做法感到費解，自己都說那個圖案不是日本軍旗，卻又表示已第一時間安排將廣告撤除，結果，在網路上又激起了更多爭議。許多網民認為廣告是被「惡意舉報」，不該被撤除。有人指出，被舉報成是「日本軍旗」的圖案，其實是一把折扇，根本看不出是所謂的日本軍旗。另外，梅花的花瓣是圓形，櫻花的花瓣是尖且有開口；網傳圖片顯示，扇上的明顯是梅花，並非櫻花。

還有網民說，「那不是扇子嗎？而且為什麽要撤除，為什麽助長這種捕風捉影的風氣」、「故意挑事的，拍視頻的人明明能看到完整的扇子圖案，卻偏偏斷章取義，只拍下半部分，故意帶偏節奏。」、「傳統的扇子也日本軍旗」、「雞蛋裡挑骨頭，要不要去看看眼睛啊」、「梅花、太陽、祥雲，你跟我說日本軍旗」、「就不應該撤，有的人真的是吃飽了撐得」、「現在捕風捉影愈來愈過分了，玻璃心太碎，風氣愈來愈歪」、「有一些人也沒必要過於敏感」。

日本 地鐵 雞蛋

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