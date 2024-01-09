我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

哈爾濱「搓澡」熱 遊客多、人手不足 傳瀋陽千名搓澡阿姨馳援

記者賴錦宏／綜合報導
有網友在微博短影音上分享，哈爾濱冬季旅遊火熱，洗浴中心搓澡工不夠用，甚至要向瀋陽急調1000名阿姨支援。（取材自微博）
有網友在微博短影音上分享，哈爾濱冬季旅遊火熱，洗浴中心搓澡工不夠用，甚至要向瀋陽急調1000名阿姨支援。（取材自微博）

哈爾濱近期旅遊熱度飆升，不少南方遊客（東北人稱南方人為「小土豆」）慕名前去體驗北方的洗浴文化。網傳哈爾濱「搓澡阿姨」人手嚴重不足，還緊急從瀋陽調來1000名阿姨支援哈爾濱。

據上游新聞報導，東北人常說，東北澡堂之多，世界第一。洗浴對於東北人來說，如同吃飯一般尋常。但對南方遊客來說，東北洗浴一般會讓其大開眼界。豪華舒適的裝修、吃喝玩樂一應俱全、服務周到、超高的性價比。至於「搓澡」，是由自己，或者由同性的搓澡工人用一塊質地粗糙的「搓澡布」，從身上抹走廢棄角質。這也是不少南方遊客到北方會體驗的項目。

近日，有網友在社交平台發布短影音稱，哈爾濱旅遊市場爆火後，哈爾濱「搓澡大姨」人手嚴重不足，於是「緊急從瀋陽調來1000名搓澡大姨支援哈爾濱」。

不過，午黑龍江省沐浴業協會會長王孝宇回應：「短影音內容不真實！」。他說，洗浴業準備充分，不需要外借「搓澡大姨」。

王孝宇表示：「哈市沒向瀋陽或其他地方調搓澡工。目前哈市各洗浴中心都不缺人，主要是因為生意再火，搓澡床位有限，來新搓澡工也沒位置，總不能讓遊客站著被搓吧。」

美團數據顯示，元旦假期，哈爾濱洗浴交易金額較去年成長404.6%，訂單量較去年同期成長324.1%。 面對外地遊客的熱潮，不少哈爾濱人忍痛割愛，紛紛留言：「洗浴我都戒半個多月了！」 而那些實在無法割捨的本地市民則決定「錯峰洗浴」，或直接買了搓澡巾在家自己動手了。

此外，由於黑龍江冰雪旅遊持續升溫，省委書記、省會常委會主任許勤7日到哈爾濱市亞布力滑雪旅遊度假區，調查檢查第九屆亞冬會場地場館改造、冰雪旅遊及安全生產等工作。許勤強調，全力做好寒假、農曆新年期間冰雪旅遊工作，為做好全季全域旅遊奠定基礎，引領推動全省旅遊業高質量發展。

上一則

中國第40次南極考察 首次在極地布放生態潛標

下一則

「繁花」熱播 王家衛用香港視角展現上海風情

延伸閱讀

團隊內鬨…擁2000萬粉絲 中國網紅成員遭同伴刺死

團隊內鬨…擁2000萬粉絲 中國網紅成員遭同伴刺死
「南方小土豆」涉歧視？79帳號被指「惡意解讀」遭禁言

「南方小土豆」涉歧視？79帳號被指「惡意解讀」遭禁言
神祕鄂倫春族人現身哈爾濱 網：上回請出他們的是乾隆

神祕鄂倫春族人現身哈爾濱 網：上回請出他們的是乾隆
剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」

剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案