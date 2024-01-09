哈爾濱「搓澡」熱 遊客多、人手不足 傳瀋陽千名搓澡阿姨馳援

有網友在微博短影音上分享，哈爾濱冬季旅遊火熱，洗浴中心搓澡工不夠用，甚至要向瀋陽急調1000名阿姨支援。（取材自微博）

哈爾濱近期旅遊熱度飆升，不少南方遊客（東北人稱南方人為「小土豆」）慕名前去體驗北方的洗浴文化。網傳哈爾濱「搓澡阿姨」人手嚴重不足，還緊急從瀋陽調來1000名阿姨支援哈爾濱。

據上游新聞報導，東北人常說，東北澡堂之多，世界第一。洗浴對於東北人來說，如同吃飯一般尋常。但對南方遊客來說，東北洗浴一般會讓其大開眼界。豪華舒適的裝修、吃喝玩樂一應俱全、服務周到、超高的性價比。至於「搓澡」，是由自己，或者由同性的搓澡工人用一塊質地粗糙的「搓澡布」，從身上抹走廢棄角質。這也是不少南方遊客到北方會體驗的項目。

近日，有網友在社交平台發布短影音稱，哈爾濱旅遊市場爆火後，哈爾濱「搓澡大姨」人手嚴重不足，於是「緊急從瀋陽調來1000名搓澡大姨支援哈爾濱」。

不過，午黑龍江省沐浴業協會會長王孝宇回應：「短影音內容不真實！」。他說，洗浴業準備充分，不需要外借「搓澡大姨」。

王孝宇表示：「哈市沒向瀋陽或其他地方調搓澡工。目前哈市各洗浴中心都不缺人，主要是因為生意再火，搓澡床位有限，來新搓澡工也沒位置，總不能讓遊客站著被搓吧。」

美團數據顯示，元旦假期，哈爾濱洗浴交易金額較去年成長404.6%，訂單量較去年同期成長324.1%。 面對外地遊客的熱潮，不少哈爾濱人忍痛割愛，紛紛留言：「洗浴我都戒半個多月了！」 而那些實在無法割捨的本地市民則決定「錯峰洗浴」，或直接買了搓澡巾在家自己動手了。

此外，由於黑龍江冰雪旅遊持續升溫，省委書記、省會常委會主任許勤7日到哈爾濱市亞布力滑雪旅遊度假區，調查檢查第九屆亞冬會場地場館改造、冰雪旅遊及安全生產等工作。許勤強調，全力做好寒假、農曆新年期間冰雪旅遊工作，為做好全季全域旅遊奠定基礎，引領推動全省旅遊業高質量發展。