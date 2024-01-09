女兒精神病發推母墜樓亡 法院判繼承3成遺產 網怒了

示意圖。(取材自微博)

江蘇一名患有精神疾病女子，在發病時將母親推下樓墜亡，能繼承母親的遺產嗎？崇川法院近日調解這起外婆狀告外孫女的特殊遺產繼承糾紛

中國江蘇網報導，顧某的女兒邵某2016年被診斷出精神分裂症並長期服藥。2023年3月一天淩晨，邵某與母親顧某發生口角並毆打顧某，後來邵某將顧某從七樓陽台推下，導致顧某墜樓死亡。

事發後，崇川法院作出強制醫療決定書，確認邵某是依法不負刑事責任的精神病患，對邵某進行強制醫療。而顧某88歲高齡的母親吳某與邵某都是顧某的第一順位繼承人。因顧某生前未設立遺囑，吳某訴至法院，請求按法定繼承方式繼承顧某近40萬元的銀行存款，吳某認為，邵某故意殺害顧某，根據法律規定其已喪失繼承權，無權分割遺產。

據報導，法院認為，吳某痛失愛女、白髮人送黑髮人，應該得到保障和維護；而邵某雖是將母親推下樓摔死的罪魁禍首，但其本質並非法律所規定的「故意殺害」，加上邵某是精神病患者，無任何生活來源和生存技能，亦屬於法律所應保護的弱勢群體。原告失去女兒，被告也失去母親，原、被告亦均為法律應該考慮並保障相關權益的對象。最終，吳某同意邵某分得三成顧某的存款。

對此消息，不少網友也表達看法，有人說，「既然都是一個精神病患者了，她能掌控手上的財產嗎？」「精神病也必須承擔法律懲罰」「雖說是清官難斷家務事，但作為女兒的邵某殺死了母親，當她清醒時不覺得愧對母親嗎？她拿著母親的遺產，不怕夜裡母親的魂魄來找她算帳嗎？」