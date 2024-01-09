我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

賣糖葫蘆被威脅 廣西女大生「1串1元」答謝網友幫助

中國新聞組／北京9日電
1月7日，小麗恢復擺攤後，一元一串售糖葫蘆感謝網友。（取材自視頻截圖）
1月7日，小麗恢復擺攤後，一元一串售糖葫蘆感謝網友。（取材自視頻截圖）

廣西南寧一名女大生為了分攤家計，在校門口附近擺攤賣糖葫蘆，卻因為生意太好，引起別家糖葫蘆攤販不滿，遭到附近攤商三番兩次威脅，讓女大生不得不報警，並把過程拍下來放上網路，引起廣大網友回響。感到各地網友到場購買糖葫蘆打氣的愛心，原本打算放棄攤位的女大生近日決定恢復擺攤，並以一串糖葫蘆一元人民幣（約0.14美元）答謝大家。

華商報大風新聞報導，擺攤賣糖葫蘆的女大生綽號小麗，父母以務農為生，家中還有兩個姊弟。小麗說，因為家裡經濟狀況不太好，為了減輕家裡負擔，她花了一兩年研究糖葫蘆的製作方法，在校門口附近有許多攤販聚集的地方擺攤賣糖葫蘆。

小麗去年11月開始營業，最初一天大約只能賣十來串糖葫蘆，但大約過了兩周後，生意意愈來愈好，卻也引起附近賣糖葫蘆的同行不滿。

一個月後，一家在附近長期賣糖葫蘆的攤販來到小麗的攤位前，稱此處是他的地盤，要求小麗去別處擺攤，並且開始阻擋客人跟小麗買糖葫蘆。小麗表示，雖然這一帶有三家賣糖葫蘆的，卻只有她被警告，面對幾名大漢要脅，她只好乖乖離開。

隔天小麗想擺攤時，又再次被同一個攤商驅趕，小麗因此移動到了所有攤位的最後面營業。但到了今年1月，對方卻再次威脅她離開。小麗於是報警，並在網路上發布了自己遭遇威脅時的影片，引起大量網友關注。

南寧警方表示，獲報後已展開調查，涉嫌威脅小麗的三人已被行政拘留。

「擺攤很辛苦，他們也不容易，原本這件事沒必要這樣，但最後我感覺自己的人身安全受到威脅，沒辦法才選擇報警。」小麗說，事發後她收到各地網友的關心與支持，讓她十分感動。

為了答謝大家幫忙，小麗恢復營業那天，一串糖葫蘆只賣一元（人民幣），平常是賣二至八元人民幣不等。她說，平常一天約賣出數十串，當天卻賣了三、四百串；還有客人特地從上海過來買。

小麗說，經過此事後，希望大家遇到類似問題後不要害怕，勇敢面對，「希望我以後有能力了，可以幫助更多的人，回饋大家對我的關心」。

上一則

廣州中學4.6萬元買情緒宣洩儀 只是百元遊戲機？

下一則

習點名金融、國企5領域整改 幹部從嚴管好親屬子女

延伸閱讀

剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」

剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」
最小才3歲…廣西11小砂糖橘勇闖黑龍江 火爆全網

最小才3歲…廣西11小砂糖橘勇闖黑龍江 火爆全網
女大生擺攤賣糖葫蘆 3壯漢威脅鬧場 廣西警要查

女大生擺攤賣糖葫蘆 3壯漢威脅鬧場 廣西警要查
水壺蓋黴菌+免疫力低 女大生半年生4次病

水壺蓋黴菌+免疫力低 女大生半年生4次病

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案