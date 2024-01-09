賣糖葫蘆被威脅 廣西女大生「1串1元」答謝網友幫助

1月7日，小麗恢復擺攤後，一元一串售糖葫蘆感謝網友。（取材自視頻截圖）

廣西南寧一名女大生為了分攤家計，在校門口附近擺攤賣糖葫蘆，卻因為生意太好，引起別家糖葫蘆攤販不滿，遭到附近攤商三番兩次威脅，讓女大生不得不報警，並把過程拍下來放上網路，引起廣大網友回響。感到各地網友到場購買糖葫蘆打氣的愛心，原本打算放棄攤位的女大生近日決定恢復擺攤，並以一串糖葫蘆一元人民幣（約0.14美元）答謝大家。

華商報大風新聞報導，擺攤賣糖葫蘆的女大生綽號小麗，父母以務農為生，家中還有兩個姊弟。小麗說，因為家裡經濟狀況不太好，為了減輕家裡負擔，她花了一兩年研究糖葫蘆的製作方法，在校門口附近有許多攤販聚集的地方擺攤賣糖葫蘆。

小麗去年11月開始營業，最初一天大約只能賣十來串糖葫蘆，但大約過了兩周後，生意意愈來愈好，卻也引起附近賣糖葫蘆的同行不滿。

一個月後，一家在附近長期賣糖葫蘆的攤販來到小麗的攤位前，稱此處是他的地盤，要求小麗去別處擺攤，並且開始阻擋客人跟小麗買糖葫蘆。小麗表示，雖然這一帶有三家賣糖葫蘆的，卻只有她被警告，面對幾名大漢要脅，她只好乖乖離開。

隔天小麗想擺攤時，又再次被同一個攤商驅趕，小麗因此移動到了所有攤位的最後面營業。但到了今年1月，對方卻再次威脅她離開。小麗於是報警，並在網路上發布了自己遭遇威脅時的影片，引起大量網友關注。

南寧警方表示，獲報後已展開調查，涉嫌威脅小麗的三人已被行政拘留。

「擺攤很辛苦，他們也不容易，原本這件事沒必要這樣，但最後我感覺自己的人身安全受到威脅，沒辦法才選擇報警。」小麗說，事發後她收到各地網友的關心與支持，讓她十分感動。

為了答謝大家幫忙，小麗恢復營業那天，一串糖葫蘆只賣一元（人民幣），平常是賣二至八元人民幣不等。她說，平常一天約賣出數十串，當天卻賣了三、四百串；還有客人特地從上海過來買。

小麗說，經過此事後，希望大家遇到類似問題後不要害怕，勇敢面對，「希望我以後有能力了，可以幫助更多的人，回饋大家對我的關心」。