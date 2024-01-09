山東女拔陰毛丟火鍋騙吃霸王餐 被監視拍下嚇到求饒

一名年輕女子到火鍋店用餐，吃到一半突然拔下陰毛丟進火鍋內，並威脅店家必須要賠償。(取材自極目新聞)

中國發生一起離譜敲詐事件，山東省濰坊市一名年輕女子到火鍋店用餐，吃到一半突然拔下陰毛丟進火鍋內，並威脅店家必須要賠償，意圖吃霸王餐，結果店家調監視器，這才讓她嚇壞道歉。

極目新聞報導，店家表示，該名女子稱「火鍋裡面有毛髮」要求賠償後，業者就去調了一下看看，發現女子在用餐過程中，先是四處張望，在確定沒人注意她後，突然把手伸進褲子，用力拔出一根陰毛，隨後把陰毛加入火鍋，再用筷子來回攪拌；最不可思議的是，做完這個舉動後，女子還和朋友吃了一段時間的火鍋。

事後，女子叫來服務員，要求賠償三倍金額。服務生見女子神態有些異樣，便調看監視器，不過沒有當場揭穿女子，只是嚴正拒絕賠償。女子最後也買單離開。

然而隔天女子私訊店家，表示吃完火鍋後身體不適、上吐下瀉，威脅店家若不賠償就要向相關單位檢舉。店家無奈不已，但還是沒有拆穿對方，只要求女子提供體檢報告，直到女子發現自己的行為已經在網路上曝光，這才哭著打電話給老闆道歉，請求他把影片刪除。

據報導，老闆表示，從事餐飲業多年，這種事早已見怪不怪，他看女子的年紀小的分上並未深究，也沒有報警，只希望對方下次不要再犯同樣的錯誤，並稱已經將女子使用過的鍋子丟掉了。

網友們看了紛紛表示，「人品真夠髒！老闆原本都不想揭穿，結果給臉還不要臉，現在大家都知道你是誰了！」