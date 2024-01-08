「墜落冰塊大如雙人床」 山東高校1名男學生被砸死

大學生被冰塊砸中頭部後倒地不起現場。（取材自南方都市報）

山東煙台芝罘區日前發生落冰砸死人事件，引起廣泛關注。據百姓關注報導，山東煙台魯東大學一學生被落冰砸中，頭部受傷嚴重，口鼻都被砸到噴出血。煙台山醫院南院工作人員稱，該名男子重度顱腦損傷，經搶救無效死亡。

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目擊者張先生稱，事發時看到冰塊掉落，出言提醒但已來不及。冰塊有雙人床般大小，形狀不規則。當時被砸學生想躲，但是並沒有躲開。校方工作人員稱，事發後學生已送往醫院救治。

對此，網友們紛紛表示，「這麼大？這也太危險了吧，趕緊排查別的地方還有沒有」、「學校不應該早一些去除安全隱患嗎？」。

據報導，公開資料顯示，魯東大學是一所以文理工農為主體、多學科協調發展的省級綜合大學。

校園占地3450畝，校舍建築面積74.4萬平方米；設25個學院、71個研究院（所）、61個本科招生專業，有1個博士後科研流動站、1個服務國家特殊需求博士人才培養課程、21個一級學科碩士點、20個專業碩士學位類別；有專任教師1739人，在校生3.1萬餘人。

另據南方都市報報導，煙台市芝罘區人民政府工作人員表示，事發地點在魯東大學校外的路邊，「後續如何處理，具體責任怎麽劃分，目前還不清楚。」