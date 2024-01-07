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店內禁掛廣告 邢台老闆懟城管「牲口」 ：不打廣告沒生意

中國新聞組／北京7日電
城管與裁縫鋪老闆發生爭吵。（取材自極目新聞／圖源：網路）
城管與裁縫鋪老闆發生爭吵。（取材自極目新聞／圖源：網路）

河北省邢台市城管人員近日以「近期檢查」為由，要求一名裁縫店老闆摘除店內懸掛的廣告，兩人因此爆發口角，老闆激動之餘罵城管是「牲口」，影片在網路上瘋傳。當事裁縫店老闆江先生不滿，認為廣告往店裡挪了位置，起不到廣告牌該有的作用，「希望政府單位能推動市容管理條例的修改或完善。」

極目新聞報導，現場視頻顯示，一名城管人員要求裁縫店主江先生摘除店內懸掛的廣告，江先生表示他來此新開店沒有多久，如果沒有廣告，會影響生意。城管執法人員表示「先收了，近期有檢查」，江先生激動質問，「哪個牲口又檢查了？」隨後，又有多名城管隊員來到店鋪，視頻中雙方針對櫥窗廣告爭執長達十分鐘。

江先生表示，此前他曾在櫥窗上貼廣告，讓路人或附近居民知道自己店面是做什麼的；當時城管執法人員告訴他，依據相關條例，櫥窗上不可張貼廣告，「第一次我就讓他們給鏟了。」然而廣告清除後，店面沒有明顯的標識，十來天他掙了不到100元人民幣，「我想了想不行，還是得做廣告，就又做了個廣告牌掛在店內玻璃門裡。」

江先生表示，影片中他就是因城管執法人員不讓在店鋪玻璃門內掛廣告牌引起爭吵，希望邢台市能夠修改或者完善相關規定。

據報導，邢台市相關市容管理條例規定，任何單位和個人不得擅自在城市建築物、構築物或者其他設施上張掛、張貼商業性宣傳品等。邢台市城市管理綜合執法支隊工作人員表示，他們正在調查處理此事。

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