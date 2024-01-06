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河北景區6000元招募孫悟空 只負責吃 每小時換崗 有人胖10多斤

中國新聞組／北京6日電
招人扮演孫悟空吃東西引發網友熱議。（取材自極目新）
招人扮演孫悟空吃東西引發網友熱議。（取材自極目新）

河北邯鄲的太行五指山景區近日招募孫悟空扮演者，內容為「吃東西，每1小時換一次崗」，每月工資為6000元。消息一出，不少人調侃稱，工作吃胖了還可以無縫銜接轉演豬八戒。

紅星新聞報導，太行五指山景區去年就曾嘗試用真人扮演被壓在五指山下的孫悟空。景區辦公室主任江先生表示，確實在招募（孫悟空扮演者），但他們對所招募的扮演者還有一定的要求，並非網友以為的那麼輕鬆，「要求主要有三點，即演員要喜歡孫悟空，會模仿孫悟空的一些動作和聲音；另外，演員個性要開朗，有親和力，會和遊客互動；會拍攝短視頻和直播最好。」在薪資待遇方面，6000元是基本工資，表現好的演員會有獎勵提成。

「景區一年四季全天在苦禪洞會有『被五指山壓的猴哥』和大家互動，當前我們景區有兩位孫悟空扮演者，其中一位工作了三年多，會孫悟空的動作和翻跟頭，現在薪資是9000元，如今臨近過年我們打算再招募兩位，有表演基礎的最好。」江先生說，孫悟空的扮演位置在太行五指山景區內的悟空谷苦禪洞景點，位置周圍環境優美，扮演者可以置身天然大氧吧。

來源：YouTube

對於扮演者的工作內容，江先生稱，「遊客少時可以自由活動，但其實在洞裡趴一會兒就累了，並沒有大家看到的那麼輕鬆。對於遊客投餵的食物，景區不會強迫演員去吃，主要是有一個互動的氛圍。」目前只招募苦禪洞猴哥扮演者，性別要男性。孫悟空扮演者在2023年初就已經開始招聘了，「最近網路上這個事情突然火了，今天最少有一百人來諮詢，但這個工作不是大家想的只用趴著吃東西就行，我們現在正在篩選。」

另據極目新聞 報導，孫悟空扮演者每天得吃很多遊客投餵的零食和各種飲料，有時候吃不完，下班後會帶一大包零食下來，和景區其他工作人員分享，現有的兩名孫悟空扮演者，從入職至今，都胖了十多斤。

基本工資

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