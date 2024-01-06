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貴州7旬翁當爹 家有39歲盲妻 疑拐賣？當局稱合法

中國新聞組／北京6日電
女子稱7旬爺爺老來得子？家人：奶奶39歲，從小雙目失明，老大18歲在上高中；當地：非拐賣，不違規。（取材自九派新聞）
女子稱7旬爺爺老來得子？家人：奶奶39歲，從小雙目失明，老大18歲在上高中；當地：非拐賣，不違規。（取材自九派新聞）

貴州銅仁一名女子發文分享自己70多歲的爺爺老來得子，一家人都很開心，孩子目前出生才10多天，近40歲的奶奶眼睛還看不見，而爺爺還有一個18歲的兒子，經濟全由爺爺扛起，不過該樁喜事卻引發網民多方揣測。

來源：YouTube

綜合媒體報導，老人的孫侄女丁女表示，爺爺70多歲，奶奶39歲，都是本地人。奶奶從小雙目失明，家裡還有個18歲上高中的兒子。

丁女表示，家裏都是爺爺做飯，經濟確實有點困難，離得近的親朋都會去幫襯一些。目前小孩的奶粉是他們自己買的，大家送去食物和小孩穿的衣服。丁女還稱，家裏多一個孩子本來是件高興的事情，大家都希望他健健康康長大。

報導指出，有網友質疑奶奶是不是被拐賣的，鎮政府工作人員回應稱，7旬老人老來得子一事情況示查證後屬實，女子奶奶不是被拐賣而來，生子也不違規。針對老人家庭貧困情況，政府每月都給他們3000元特困供養金。

有網民批評，「38歲當奶奶，就不覺得離譜嗎」、「這奶奶不會是被拐賣的吧？太離譜了」、「真的不用去查這位產婦是怎麼到這個家的嗎，怎麼看都不單純」。有網民認為，該女子的奶奶只有38歲且失明，懷疑該女子的奶奶是不是被拐賣，又或者是被迫生下小孩。

另有網民批評，這樣的家庭環境生了一個孩子，是一種自私。「這個新生兒的未來重擔可能會讓18歲的兒子來承擔，出生就是地獄開局，真的有替孩子考慮過嗎」、「站在這個新生兒的角度，爸爸70多了，媽媽是盲人，這就是天崩開局啊」、「我都不敢想象大兒子18年來聽到過流言蜚語」、「老登為了傳播基因也是拼了。但這孩子前途堪憂，自求多福吧」。

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