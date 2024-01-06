武漢教授隱婚與多名女生戀愛、偷拍私密視頻 校方查實後解聘

武漢理工大學。（取材自微博）

王女士近日在網路發文稱，武漢 理工大學某學院教授張某石隱瞞已婚身分與她談了三年戀愛，期間她還被哄騙墮胎 。後來她被告知，張某石曾與多人發生關係並偷拍了視頻。直到去年10月，她才得知戀愛期間對方已悄悄與別人結婚。武漢理工大學對此發布通報，根據已查實的張某石所犯的錯誤，解除其聘用合同。

封面新聞報導，王女士指出，2016年她本科畢業後，與同校讀博士的張某石戀愛。期間，接到張某石前女友信息，稱張某石曾與多人發生關係並偷拍了視頻。「當時因為戀愛腦，覺得他改正了就好，也被他花言巧語欺騙，沒有離開他。2017年年底我懷孕了，就商量著結婚，我把戶口本都拿來了。」

王女士稱，張某石以不想要孩子為由，帶她到醫院做了人流手術，之後耐心照顧了她很久，還督促她考研，商量著見家長等事宜。「行為上一直在推脫，一會兒說要出國，後來甚至說出軌另外一個女教師，就是把結婚的事一直拖著。」

經過一年多的分合之後，王女士在2019年4月刪除張某石的聯繫方式選擇分手。「後來因為一次突發事件，他是我的緊急聯繫人，我們又聯繫上。因為人流對我的身體造成了後遺症，他還承諾按月分期給我20萬元人民幣。2023年夏天，他出差見我，說自己還沒結婚，想一直跟我保持關係，還給我洗腦說他的目標就是要占有更多的女性。」

其他女生與王女士的聊天紀錄。（取材自封面新聞）

王女士稱，她在2023年10月參加同學聚會時，才知道張某石實際上在她人流手術的第二個月就悄悄結婚了。王女士感覺自己被欺騙多年，網路發帖講述遭遇後，有其他女生聯繫她講述了類似的情況。「有女生給我發來了一些視頻截圖。據這些信息，他曾兩次被發現偷拍私密視頻，一共有好幾個G的容量。」

2023年12月下旬，王女士邀請其他女生一起維權被拒後，她選擇了獨自發帖。「這些女生都有了各自的新生活，不敢正大光明地參與這件事。如果沒人站出來追究，他可能還會繼續作惡，欺騙更多女生。更嚴重的是，這些隱私視頻顯然已經洩露到第三人手中了，不知道什麽時候會產生什麽後果。」

2023年12月30日，武漢理工大學官網發布通報稱，針對網友反映的問題成立專班調查核實，根據已查實的張某石所犯錯誤事實，依規依紀依法給予張某石黨紀處分，並解除其聘用合同。

王女士稱，下一步將借助警方力量，盡可能將張某石拍攝的隱私視頻全部刪除。