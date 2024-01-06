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1台3.2萬 董明珠設計的「玫瑰空調」被嫌醜又土

中國新聞組／北京6日電
售價超萬元的格力玫瑰空調被中國網友吐槽「又醜又土」。（取材自快科技）
售價超萬元的格力玫瑰空調被中國網友吐槽「又醜又土」。（取材自快科技）

中國知名電器品牌格力電器近日推出一款由董事長董明珠親自設計的「玫瑰空調」，最貴的一款價格高達3萬2999元（人民幣，下同），在網路上引發熱議，有網友吐槽，不僅貴還外觀「又醜又土」。官方則發聲明稱這台空調是的藝術品。

快科技報導，據格力電器官方商城，格力玫瑰變頻空調最便宜的是一款掛機空調售價13529元，最貴的一款櫃機空調售價3萬2999元。格力電器董事長、總裁董明珠也曾推薦過這款空調，並表示「玫瑰空調是為新婚人群準備的，金婚銀婚都可以用。」

上海一格力門店工作人員透露，這款玫瑰空調並沒有在實體店銷售，「只有珠海有庫存，銷量並不好。」珠海某格力門店工作人員則表示，「線下門店基本上沒有在銷售，有的話也是庫存。玫瑰空調基本上是丈母娘送給女兒結婚用的。」

不過，不少網友看了之後紛紛吐槽，「設計又醜又土」、「是90年代的審美」。

對此，格力電子發布視頻表示，收到了大家的吐槽，「董總說要用玫瑰向用戶表達愛意，讓這台空調成為值得收藏的藝術品，為了這個追求，我們不斷努力」。影片中更提到，這款玫瑰空調歷經三次換代、四次升級，精心設計的外觀，才讓它不斷接近玫瑰的生動造型。

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