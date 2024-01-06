被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

近幾個月來，屢傳中國留學生 被美方強制遣返 ，中國外交部對此表不滿。有中國媒體近日與若干赴美留學生取得聯繫，盼傳遞給公眾更多細節，並給赴美留學後來者給予警示。本來要返美的博士生孟菲(化名)表示，她在美國機場被拒絕入境並快速遣返回中國，「那50小時成了終生難忘的噩夢，學位就這樣黃了」。

中國科學報報導，從北京飛往華盛頓，孟菲在去年12月19日落地，即被美國海關在機場扣下，進二次審查室（俗稱小黑屋）八小時，又在禁閉室被扣留12小時；飛到洛杉磯 等待轉機又被扣留五小時，然後被送回北京。這些暗黑時刻，她記得無比清楚。

據報導，孟菲返美時，她剛於去年11月27日獲得更新成功的1年有效期F1留學簽，不成想被快速遣返。更嚴重的是，五年內被禁止入境美國。如果申訴不成功，孟菲就無法在美國進行2024年的博士學位答辯。而申訴至少需要六個月時間，她的生物學實驗等不起。

更讓孟菲震驚的是，就在返回家鄉的高鐵上，她找到了近期在華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）與她有相同遭遇的六個難友，且均為女生。不僅如此，她還發現另有兩個女生在國內機場值機時就被通知撤簽而無法登機。

她們反覆覆盤，仍然找不到被遣返的原因。唯一確定的是，她們的赴美留學夢要斷了。

報導指出，抵達華盛頓杜勒斯國際機場四小時後，孟菲被告知簽證有問題，遣返回國。她不幸成為了機場當天唯一的被遣返受害者。

孟菲在小黑屋待了八個小時，得知被拒入境後的第一件事，就是要她全款自付遣返回中國的機票3700美元(約2萬6335元人民幣)，沒有任何其他選擇。而她當天抵達美國的機票才1000美元。

受害者同盟遭遇審查的重點問題包括，本科時是否獲得過學校獎學金、是否受到國家留學基金委（CSC）獎學金資助、有無參與保密研究等。

孟菲是本科獎學金獲得者，沒有涉及國家留學基金委獎學金項目，沒有參與保密研究。

在對筆錄進行簽字時，孟菲被告知簽字只是確認問話屬實，卻無法看到要簽字內容的詳情。直到簽完字，她才得知自己不僅要被快速遣返，還背上了五年禁令。

孟菲想通過受害者的共性找到被快速遣返的原因。她創建了一個Excel文檔，目前有十位難友。結果發現，十人均為名校畢業生，涉及北京大學、清華大學、上海交通大學、北京郵電大學、華中科技大學和電子科技大學等學校。

孟菲正在求助律師，但前景並不明朗。