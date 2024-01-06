央視反腐大片 國足前教頭李鐵首露面：非常後悔

央視6日至9日播映年度反腐大片，其中深陷足壇腐敗風暴的中國國足前總教練李鐵對著鏡頭說非常後悔。（央視截圖）

中共 中央推進新的一年反腐工作，央視6日至9日播映年度反腐大片「持續發力縱深推進」，人民銀行副行長范一飛、中國足壇反腐風暴的要角，都現身鏡頭前懺悔。國足前教頭「李鐵對著鏡頭說非常後悔」，更登上微博 熱搜榜首。這是李鐵2022年11月被捕後首露面，他身穿黑色上衣，面容消瘦。

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央視5日表示，由中央紀委國家監委宣傳部與央視聯製的年度反腐大片，將於6日至9日在央視頻道播出。專題共四集，選取了紀檢監察機關查處的12個典型案例。

從央視刊出的預告片可見，中國足壇腐敗案的涉案要角，包含中國國家體育總局前副局長、中國足球 協會前黨委書記杜兆才，中國足球協會前主席陳戌源，以及中國國家男子足球隊前總教練李鐵等都將現身說法。

在預告片裡，杜兆才說，「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了」；陳戌源說，「我想深深向全國球迷，真的要謝罪」；李鐵則說「我是非常後悔的」，更奉勸「還是要踏實，也要走正路」。而「李鐵對著鏡頭說非常後悔」更登上微博熱搜榜首。

自2022年11月李鐵被帶走調查後，中國足壇陷入體育史上罕見的反腐風暴，足球領域爆出大規模賭球、行賄、操縱比賽等違法犯罪行為的事件，導致足球的管理層，包含中國足協、中超公司的官員幾乎全軍覆沒，許多領導層、球員與教練遭逮。

另外一位為人所知的人物，是被指控「靠金融吃金融」，在中共20大後首位落馬的副部級官員，人行前副行長范一飛。他對著鏡頭懺悔說，自己「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯」。

2022年11月，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，於任內被帶走調查，成為中共20後首位落馬的副部級官員。2023年6月，范被指嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍和公職，並由最高人民檢察院作出逮捕決定。

澎湃新聞5日刊出以「『李鐵懺悔』衝上熱搜，大眾在期待什麼？」為題的社論指出，大眾期待，以刀刃向內、絕不動搖的意志將足球改革進行到底。當前諸多足壇亂象，都源自於足球改革不到位。只有不折不扣地遵循和推動，中國足球才能回到正軌。中國足球的發展，靠的是人，但歸根究柢靠的是制度。