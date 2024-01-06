央視反腐大片 國足前教頭李鐵首露面：非常後悔
中共中央推進新的一年反腐工作，央視6日至9日播映年度反腐大片「持續發力縱深推進」，人民銀行副行長范一飛、中國足壇反腐風暴的要角，都現身鏡頭前懺悔。國足前教頭「李鐵對著鏡頭說非常後悔」，更登上微博熱搜榜首。這是李鐵2022年11月被捕後首露面，他身穿黑色上衣，面容消瘦。
來源：YouTube
央視5日表示，由中央紀委國家監委宣傳部與央視聯製的年度反腐大片，將於6日至9日在央視頻道播出。專題共四集，選取了紀檢監察機關查處的12個典型案例。
從央視刊出的預告片可見，中國足壇腐敗案的涉案要角，包含中國國家體育總局前副局長、中國足球協會前黨委書記杜兆才，中國足球協會前主席陳戌源，以及中國國家男子足球隊前總教練李鐵等都將現身說法。
在預告片裡，杜兆才說，「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了」；陳戌源說，「我想深深向全國球迷，真的要謝罪」；李鐵則說「我是非常後悔的」，更奉勸「還是要踏實，也要走正路」。而「李鐵對著鏡頭說非常後悔」更登上微博熱搜榜首。
自2022年11月李鐵被帶走調查後，中國足壇陷入體育史上罕見的反腐風暴，足球領域爆出大規模賭球、行賄、操縱比賽等違法犯罪行為的事件，導致足球的管理層，包含中國足協、中超公司的官員幾乎全軍覆沒，許多領導層、球員與教練遭逮。
另外一位為人所知的人物，是被指控「靠金融吃金融」，在中共20大後首位落馬的副部級官員，人行前副行長范一飛。他對著鏡頭懺悔說，自己「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯」。
2022年11月，范一飛因涉嫌嚴重違法違紀，於任內被帶走調查，成為中共20後首位落馬的副部級官員。2023年6月，范被指嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除黨籍和公職，並由最高人民檢察院作出逮捕決定。
澎湃新聞5日刊出以「『李鐵懺悔』衝上熱搜，大眾在期待什麼？」為題的社論指出，大眾期待，以刀刃向內、絕不動搖的意志將足球改革進行到底。當前諸多足壇亂象，都源自於足球改革不到位。只有不折不扣地遵循和推動，中國足球才能回到正軌。中國足球的發展，靠的是人，但歸根究柢靠的是制度。
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