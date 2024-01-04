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內蒙師大主管「酒後打死妻子」 死者母PO揭惡行 男下場曝光

中國新聞組／北京4日電
死者母親在網路上發布影片痛訴男子暴行。（取材自瀟湘晨報）
死者母親在網路上發布影片痛訴男子暴行。（取材自瀟湘晨報）

內蒙古一高校幹部遭爆料酒後失手打死王姓妻子，死者母親在網路上發布影片痛訴男子暴行，事件震驚社會，衝上熱搜。目前男子已經被警方刑拘，此案進入司法程序。

瀟湘晨報報導，內蒙古呼和浩特市土默特左旗台閣牧鎮一名母親近日在網路發布影片稱，女兒在去年12月中旬被其丈夫，內蒙古師範大學青年政治學院幹部唐某某酒後施暴失手致死。

據死者家屬發布在網路上的訊息，死者王女為內蒙古呼和浩特市土默特左旗台閣牧鎮幹部。去年12月16日晚間，王女的丈夫唐男醉酒後回家，對王女家暴，王女後被送到內蒙古人民醫院ICU後搶救無效死亡。家屬希望政府相關部門作出答覆並處理。

影片中，王女的母親痛訴，自己好不容易將女兒培養送上大學，並當上公務員，平時女兒為了家庭省吃儉用，孩子已經13歲，不料卻落到這個結果。唐男先前還曾向女兒提出離婚。

內蒙古師範大學青年政治學院官網資訊顯示，唐男先前曾擔任該院黨政辦副主任，該院為內蒙古團委和內蒙古師範大學在內蒙古團校的基礎上籌建。

該院黨政辦一工作人員2日表示，目前唐某某已經被警方刑拘，此案已經進入司法程序。

台閣牧鎮一位工作人員表示，王女確實已經多日沒有來單位上班，不是很清楚她家裡發生什麼事情；呼和浩特市公安局則未回應。

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