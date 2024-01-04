為「懷孕」再婚妻還債 上海男賣3房… 發現「出生證」竟是假的

上海一名金姓男子賣父母三間套房為再婚妻子還債，卻發現孩子出生證明是假的。（取材自微博）

上海一名金姓男子四年前和孫姓女子再婚，婚後，妻子以懷孕為由要求金男賣房還賭債，剩下的換套大房子。不過金男發現孩子出生證明卻是假的，隨後向警方報案，案件仍在調查中。律師指出，依據調查結果，孫女士可能面臨詐欺 罪的指控。

極目新聞報導，住在上海的金先生原本帶著女兒和父母一起居住，家中有三套待拆除房產，後來在棋牌室打麻將認識了現在的妻子孫女士。金先生說，即便妻子有賭博惡習，但他很喜歡妻子，甚至願意為她還賭債。婚後不久，孫女士以懷孕為由，讓金先生賣房子換取更大的居所，但實際上大部分錢款用於償還賭債。

據報導，金先生出售家中3套待拆除房產，賣房所得600多萬元（人民幣，下同，約84.3萬美元）中，有200多萬用來還孫女士的賭債。但孫女士又要求將剩餘的300多萬賣房款打到自己的帳戶上，一家人換一間大房子一起住。

為了讓公婆放心，孫女士也將身分證及戶口本全交給他們，便回到老家「安胎」待產；半年後，孫女士帶回一張孩子的出生證明，卻未曾帶回孩子。金先生覺得事有蹊蹺，於是前往孫女士老家的醫院詢問孩子的狀況，沒想到醫院告訴金先生，他手上的出生證明是假的。

金先生意識到事情的嚴重性，隨方報案，警方正在對此案進行深入調查。去年11月，金家父子在律師的陪同下，以孫女士涉嫌詐欺為由，前往轄區派出所報案。

孫女士承認錢是打到了她的卡上，拿去還了自己與丈夫共同的賭債；至於偽造出生證，她則表示胎兒因缺氧胎死腹中，「假出生證是丈夫為了哄騙公婆辦理的」，和她無關。目前，關於這起案件警方正在調查當中。