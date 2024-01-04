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浙江寧波影廳「C位」放按摩椅 觀眾吐槽：吃相太難看

中國新聞組／北京4日電
網友發現，寧波多個戲院黃金地點都固定了按摩設備。(取材自寧波晚報)
網友發現，寧波多個戲院黃金地點都固定了按摩設備。(取材自寧波晚報)

浙江寧波影都眾多門市以及不少熱門影院已經悄悄在「黃金觀影位」投放共享按摩椅，引發一些觀眾反感批評，「硌得慌，舒適度大打折扣」、「購票時無法識別，捆綁消費」、「戲院吃相太難看」。

極目新聞報導，市民韓先生日前帶著家人一起去看電影，他事先在線搶了後排中間的黃金位置影票，等到進了放映廳，卻發現影院位置的中間幾排都固定了掃碼按摩裝置。

韓先生表示，按摩設備嚴重影響了座椅的舒適度，頭部硌得難受。他觀察了一下，現場絕大多數的顧客都沒有付費按摩，而大家卻只能被動接受坐在按摩椅上全程看電影。另有網友也線上投訴放映廳裝按摩椅，明明去是想看電影放鬆的，但坐上按摩椅之後，姿勢非常難受。

讓韓先生等人覺得無解的是，線上購票選座時，並不會標註或提示按摩椅位置，想避開按摩椅座位只能靠運氣。

對此事有同感的網友很多，大家紛紛吐槽，「資本無孔不入啊，全場按摩下來估計要幾十元；買票純靠運氣」。

據報導，在寧波影都東門口店，所有的放映廳黃金位置「C位」都固定了按摩設備。工作人員說：「除了前面兩排、最後一排以及兩邊的少數位置沒有，按摩設備占據了每個放映廳約60%的位置。」工作人員甚至好心提醒：「三江廳按摩椅不是很硌人。」

報導指出，寧波影都中旅城店工作人員表示，每個放映廳「好位置」都有按摩設備。不僅消費者線上無法區分哪些位置是按摩椅，工作人員也不是很清楚。唯一的辦法是影片開始前，先到各廳去看一下。而如果影片開始了，光線比較暗，即使人到現場，不到座椅跟前也很難分辨。另有電影院工作人員表示，放映廳中間黃金位置約三分之一都是按摩設備。

不想花錢按摩的觀影者該如何避開這些按摩設備呢？這些戲院的工作人員均表示，沒有好的辦法。有的工作人員建議，「先買票入場，然後再回來換票」；有的建議，「盡量選邊邊角角的位置」；有的甚至提醒現場買票也不可取，因為多數工作人員也弄不清楚哪些是按摩椅，而且現場買票比較貴。最終，避開按摩椅的辦法只剩下「靠邊」、「靠前」、「靠後」。

和義觀達律師事務所律師何劍青認為，如果戲院「黃金觀影位」被按摩座椅霸占，而且並沒有向消費者明示，導致消費者在不知情中被迫接受，則涉嫌侵犯消費者的知情權和選擇權。報導說，觀眾作為消費者，可以採取與院方溝通、向消協投訴等方式維護自己合法權益。

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